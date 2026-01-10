La Justicia recuperó un objeto arqueológico para el Museo del Fin del Mundo

El Museo del Fin del Mundo (MFM) recibió, de manos de la Gendarmería Nacional un objeto arqueológico que fue secuestrado recientemente por la Justicia Federal. Con este acto se dieron por finalizadas una serie de actuaciones iniciadas a partir de una denuncia iniciada por la Dirección General de Patrimonio y Museos en conjunto con el MFM en agosto de 2025.

El objeto fue ofrecido a la venta a través de redes sociales, lo cual contradice la Ley Nacional Nº 25743 y la Ley Provincial Nº 370 que prohíben la recolección sin autorización y/o alteración de sitios arqueológicos.

En este sentido, el Director del MFM, Gustavo Elsztein destacó que “esta restitución es muy importante, ya que podríamos estar en presencia de un objeto de entre 6.000 y 1.000 años antes del presente confeccionado por pueblos originarios”.

Asimismo consideró que “lamentablemente, al haber sido retirado del lugar donde se halló originalmente se perdió mucha información, por lo que instamos a la población a que, en estos casos, de aviso a las autoridades y se evite levantar los artefactos”.

Ante el hallazgo de un objeto que podría considerarse de características arqueológicas (puntas de flecha, etc.), se recomienda comunicarse urgentemente a la Dirección General de Patrimonio y Museos:

Tel: 02901-422551. Email: patrimonioarq@aif.gob.ar – mfm@aif.gob.ar