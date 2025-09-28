La Justicia preserva el cuerpo de la víctima del homicidio para realizar pericias clave

Respecto el caso del asesinato a un joven ocurrido la semana pasada en Río Grande, desde la Justicia resolvieron preservar el cuerpo para pericias forenses. Hay dos personas detenidas: el mejor amigo de la víctima y un menor de 17 años. (Foto archivo)

RÍO GRANDE. – El Juzgado de Instrucción N°3 de esta ciudad, que investiga el homicidio de Julián Rodríguez, un joven que 25 años, en un hecho ocurrido en la madrugada del pasado miércoles en la Margen Sur, resolvió mantener bajo resguardo el cuerpo de la víctima. La decisión busca garantizar la realización de pericias forenses y pruebas complementarias que podrían ser determinantes para el avance de la causa.

La medida se tomó a raíz de que aún resta cotejar distintos informes y prácticas de prueba entre ellos análisis forenses.

Cabe recordar que en relación a este hecho sangriento ocurrido en el exterior de una vivienda ubicada sobre la calle Los Lupinos al 30, hay dos personas detenidas: Augusto Pastoria, el mejor amigo de la víctima y un menor de 17 años, posible autor del asesinato; este joven se encuentra en una dependencia especial con la supervisión del Juzgado de Familia y Minoridad Nº1.

El tribunal aclaró que todavía no se definió su situación procesal, ya que se busca despejar todas las dudas sobre lo ocurrido y no descartar ninguna hipótesis.

Además remarcaron que “la investigación se lleva adelante con máxima cautela y rigurosidad, tanto para dar respuestas claras a la familia de la víctima como a la sociedad”.

Desde el área de prensa del juzgado, informaron además que los plazos legales para tomar una resolución de primera instancia continúan vigentes -según lo que establece el Código Procesal- y que se respetarán a fin de reunir todas las pruebas necesarias para la resolución del caso.