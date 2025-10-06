La jueza Cataldo dictó el procesamiento del menor imputado por el homicidio de un hombre en la Margen Sur

Ricardo Julián Rodríguez murió el pasado 24 de septiembre en la zona de chacras de la Margen Sur de Río Grande. Hoy la jueza que investiga el caso procesó a un menor de 17 años. La otra persona que estaba detenida, Augusto Pastori, fue sobreseído.

RÍO GRANDE. – La jueza de Instrucción N°3, Cecilia Cataldo, que investiga el homicidio de un joven de 25 años ocurrido en la Margen Sur, hoy resolvió procesar al imputado menor de edad (17 años), y ponerlo a disposición provisional del juez de Familia y Minoridad 1, a los fines de aplicar el tratamiento tutelar dispuesto por la ley 22.278. El juzgado de familia deberá resolver un pedido de prisión domiciliara pendiente.

Respecto del otro hombre imputado, Augusto Pastori (31), la magistrada dictó el sobreseimiento.

Para la jueza Cataldo, de acuerdo a la investigación realizada el menor fue el autor de las heridas con arma blanca que le provocó la muerte a Ricardo Julián Rodríguez.