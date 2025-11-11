La Isla del Títere invita a vivir “La magia está en vos”



El próximo sábado 15 de noviembre a las 18 horas, el emprendimiento cultural local La Isla del Títere presentará su nuevo espectáculo titulado “La Magia está en Vos”. La cita será en el Centro de Antiguos Pobladores, Moyano 1306, de Río Grande, donde el público podrá disfrutar de una propuesta artística pensada para toda la familia.

RIO GRANDE.- Anahí Cóceres, una de las titiriteras del grupo, explicó que las obras “buscan desmitificar los miedos, enseñar cómo colaborar para proteger el bosque fueguino y enaltecer valores como la amistad y la cooperación”.

Las obras que se pondrán en escena son “Aylén. Nahuel y la Bruja” y “El valor de la amistad”. Además de la función teatral, el evento incluirá juegos, sorteos, canciones originales y un buffet con delicias caseras. También se invita a ir caracterizados como personajes de obras de misterio. Asimismo, hay combos para la familia: van cuatro, abonan tres; van tres abonan dos.

Patricia Vera, también integrante del elenco, destacó que “el público participa activamente porque le damos la posibilidad de compartir un momento en familia, lejos de las adictivas pantallas”.

Con esta propuesta, La Isla del Títere reafirma su compromiso con el arte como herramienta de transformación social, ofreciendo un espacio donde la imaginación, el juego y los valores compartidos se entrelazan para fortalecer los vínculos comunitarios y celebrar la magia de estar juntos.

Para más información y/o reservas comunicarse al WSP 2964 478766.