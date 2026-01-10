La investigación sobre la causa AFA seguirá durante la feria judicial

La Cámara Federal en lo Penal Económico rechazó hoy la queja de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, sindicados como los supuestos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y quienes figuran como propietarios de la mansión de Pilar, y de esa forma avaló la habilitación de la feria judicial de verano para continuar con la investigación penal en su contra.

BUENOS AIRES (NA).- La decisión fue adoptada por la Sala de Feria, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia, quienes concluyeron que la resolución cuestionada no es apelable y que no causa un gravamen irreparable a las partes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

El planteo se originó luego de que el juzgado penal y económico de primera instancia a cargo de Marcelo Aguinsky habilitara la feria para avanzar con medidas investigativas urgentes, al considerar que mantendría actividad jurisdiccional durante todo el receso.

La defensa apeló esa medida al sostener que no se trataba de un supuesto previsto por la normativa vigente.

Los camaristas recordaron que la norma establece que la habilitación de feria no es, en principio, una resolución recurrible, salvo que genere un perjuicio de imposible reparación ulterior, extremo que, según sus pareceres, no fue acreditado.

Los magistrados Robiglio y Bruglia remarcaron además que Aguinsky, en su rol de director del proceso, está facultado para ordenar la continuidad de la investigación durante el receso judicial, y que la normativa no prohíbe la realización de actos instructorios en días inhábiles.

En ese marco, los camaristas señalaron que la habilitación de la feria no afecta derechos de las partes, sino que permite conocer la continuidad de la investigación y ejercer adecuadamente la defensa en juicio.

Por otro lado, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos reapareció en escena y cuestionó a las autoridades de la AFA, a las que acusó de tener “los dedos verdes” en una ironía por las acusaciones en su contra.

“El que me dijo que tenía los dientes amarillos ahora se demostró que tiene los dedos verdes. Se manejó con una impunidad ridícula. Hay que ser un poco más serio para ser delincuente, no podés hacer las locuras que hicieron estos tipos. ¿Si terminan en cana? Estafaron a la AFA”, arremetió en una entrevista con el diario Clarín respecto del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Asimismo, reveló que habló por última vez con el presidente Javier Milei para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, aunque confesó que no se abordaron temas políticos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a reincorporarse en el Gabinete.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Maximiliano Luna/NA