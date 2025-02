La inteligencia artificial respondió cuáles serían los finalistas de la Champions League 2025

La herramienta tecnológica determinó los equipos que llegarán a la definición del máximo torneo a nivel clubes del fútbol europeo. ¡No te lo pierdas!

La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad, se le pidió a la herramienta que determinara cuáles serán los finalistas de la Champions League.

La Champions League siempre despierta la intriga y esta vez la inteligencia artificial se adelantó y ya lanzó su predicción. Según el análisis de ChatGPT, dos gigantes del fútbol europeo se verán las caras en el Allianz Arena de Múnich el próximo 31 de mayo.

El nuevo formato del torneo trajo más emoción que nunca. Después de una fase de grupos intensa, donde ocho equipos pasaron directamente a octavos de final, se sortearon los playoffs eliminatorios que definirán los otros ocho clasificados.

16vos de final de la Champions League

Brest (Francia) vs. PSG (Francia)

Brujas (Bélgica) vs. Atalanta (Italia)

Manchester City (Inglaterra) vs. Real Madrid (España)

Juventus (Italia) vs. PSV (Países Bajos)

Monaco (Francia) vs. Benfica (Portugal)

Sporting Lisboa (Portugal) vs. Borussia Dortmund (Alemania)

Celtic (Escocia) vs. Bayern Múnich (Alemania)

Feyenoord (Países Bajos) vs. Milan (Italia)

Los ganadores avanzarán a octavos de final donde ya esperan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milan, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa.

La predicción de la IA de OpenAI acerca de la Champions League 2025

Según el análisis, uno de los equipos que llegará a la final será el que gane el duelo entre Manchester City y Real Madrid.

La IA considera que este cruce es prácticamente una final anticipada.

El otro finalista, según ChatGPT, saldrá de un equipo alemán que viene demostrando un nivel impresionante en esta temporada.

Sí, el Bayern Múnich aparece como el gran candidato del otro lado del cuadro. Con su plantel lleno de figuras y la ventaja de jugar la final en su país, el equipo bávaro tiene todo para volver a ser protagonista.

«En lo personal, mi predicción va por ese lado. No me sorprendería ver una final entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, dos clubes con historia y jerarquía en la Champions League. Aunque el Manchester City de Guardiola siempre es un rival durísimo, creo que el peso de la camiseta merengue puede inclinar la balanza».