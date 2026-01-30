Deportes

La Iniciación Arbitral

viernes 30 de enero de 2026
Diario El Sureño
De 15:00 a 19:00, en el Centro Cultural Lisandro Nicéforo Alem, se vivirá la primera jornada del Curso de Iniciación Arbitral, a cargo del Arbitro Nacional Julián Cubilla.

RIO GRANDE.- La actividad es organizada por la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHanTdF), y continuará mañana y el domingo 1° de febrero, en doble turno (9:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00), en el Polideportivo Municipal “Alejandro Guata Navarro”. La misma entidad tiene previsto realizar un torneo, del 14 al 16 del próximo mes.

