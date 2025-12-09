La industria textil ya perdió unos 14 mil puestos de trabajo en la era Milei

Son cifras de la Fundación ProTejer a septiembre de este año. La utilización de la capacidad instalada está por debajo del año de la pandemia. Desde que asumió Javier Milei ya se perdieron 14 mil puestos de trabajo.

El Boletín Económico sectorial de la Fundación ProTejer volvió a marcar números dramáticos para todo lo que tiene que ver con la industria y producción textil. Es que las cifras consolidan una caída alarmante de todos los indicadoress.

En septiembre de 2025, la industria textil registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de apenas el 37,1%. Esta cifra, que se ubica por debajo de los niveles del año de pandemia, representa 14,2 puntos porcentuales por debajo de los niveles de uso de la capacidad de septiembre de 2024 y se mantiene 22% por debajo del nivel observado en septiembre del 23.

Al analizar el acumulado en 2025, se confirma la continuidad de la tendencia negativa registrada en 2024: el uso de la capacidad instalada llega apenas al 42,7%.

La industria textil utiliza sólo el 37% de su capacidad instalada y ya perdió unos 14 mil puestos de trabajo en la era Milei

En lo que tiene que ver con el empleo, en agosto de 2025, el empleo asalariado registrado privado total en el sector cayó 2% comparado con diciembre de 2023. Eso es un equivalente a la pérdida de 125.876 puestos de trabajo.

En el caso del sector textil, confecciones, cuero y calzado, la caída porcentual del empleo fue la más alta de todos los sectores, junto con construcción (del -12%). Esto representó una pérdida de casi 14.000 puestos de trabajo.

Como contracara, entre enero y octubre de 2025 las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 332.696 toneladas y 1.450 millones de USD. Esto representa un aumento de +89% interanual en cantidades y +61% en valores.

