«La industria tecnológica es el principal eje de desarrollo”

En diálogo con FM Del Pueblo, el concejal por el bloque Provincia Grande, Jonatan Bogado, participó de la inauguración del 5° Congreso de Industrias Tecnológicas organizado por el municipio de Río Grande. El edil resaltó el valor del evento, que reúne a docentes, especialistas y vecinos interesados en la innovación, y puso el foco en la necesidad de fortalecer el conocimiento como herramienta clave para el desarrollo productivo de Tierra del Fuego.

En primer término, el concejal Jonatan Bogado explicó que el Congreso constituye una apuesta muy importante del municipio, ya que fomenta el vínculo entre la educación, la ciencia y la tecnología «estamos convencidos de que este tipo de actividades traen una mejora en el desarrollo tecnológico a través del conocimiento, que es la base fundamental”, remarcó.

En esa línea, el edil destacó «este ya es el quinto Congreso que hace el municipio y en esta edición lo han centrado en todo lo que tiene que ver principalmente con la educación, como eje temático vertical, y lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, los procesos de formación educativa, cómo se puede utilizar este conocimiento en la educación de nuestros niños, de los jóvenes y esta vinculación que tienen estos conocimientos con las potencialidades de desarrollo”.

En ese sentido, subrayó la importancia de pensar en una diversificación de la matriz productiva que no dependa exclusivamente de la industria electrónica «si no tenemos conocimiento, no tenemos desarrollo”, afirmó, destacando que el futuro de Río Grande y de la provincia debe apoyarse en el fortalecimiento educativo.

Asimismo, Jonatan Bogado también valoró el acompañamiento del Concejo Deliberante a las políticas que impulsa el intendente Martín Perez y su gabinete, quienes promueven acciones concretas para fortalecer el conocimiento y la innovación «desde el Concejo tenemos que generar herramientas para auspiciar estas iniciativas”, sostuvo.

Por último, el concejal resaltó la magnitud del Congreso y la importancia de la vinculación entre conocimiento y desarrollo productivo. En sus palabras “además, no solo que está pasando el Congreso en el Polideportivo, sino que también hay una expo tecnológica que está sucediendo en el anexo, donde se puede apreciar la vinculación entre el conocimiento y el desarrollo”, cerró.