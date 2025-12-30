En comunicación con Radio Provincia, el subsecretario de Salud del Municipio de Río Grande, Agustín Perez, se refirió al alcance regional del sistema de salud municipal durante el balance 2025. En ese marco, habló sobre la atención a vecinos de Ushuaia y Tolhuin, los convenios intermunicipales, los programas compartidos y el fortalecimiento de la salud mental y comunitaria.

En primer término, al referirse a la procedencia de los pacientes, Perez afirmó «viene mucha gente de Ushuaia y Tolhuin, hemos hecho actividades y tenemos un convenio de colaboración con Tolhuin, hemos hecho muchos programas”, destacó.

En ese marco, detalló algunas de las políticas desarrolladas «por ejemplo el Programa de Salud Visual, el de Neurodesarrollo, la Pesquisa de neurodesarrollo, la Casa de María para las Embarazadas, hemos hecho muchísimas actividades con nuestros profesionales en Tolhuin”.

Además, remarcó la participación regional en instancias de formación y prevención «hemos hecho toda la formación del Congreso de Prevención del Suicidio, hicimos toda una jornada allá, más de 500 personas al año han asistido al congreso, y todo lo que es virtual, participan muchos vecinos de Ushuaia”.

Asimismo, subrayó el carácter integrador de estas acciones «el programa de neurodesarrollo, para la comunidad educativa participaron docentes de Ushuaia y algunos de Tolhuin también, porque la impronta de la salud tiene que ser con toda la provincia”.

En relación a la apertura de los servicios, sostuvo «si bien nosotros como proyecto tenemos Río Grande, porque somos municipio, hay muchas cosas que no involucran un costo económico, como abrir los programas de formación virtual a Ushuaia y a Tolhuin, y realmente fue un golazo”.

Por otro lado, al referirse a la infraestructura local, señaló «tenemos cuatro centros que realmente el sistema público municipal funciona muy bien, ahora hemos logrado hacer toda la atención y la solicitud de turnos a través de una aplicación, para que sea sencillo para los vecinos”.

En ese sentido, explicó «no tienen que estar llamando por teléfono o escribiendo mensajes, ahora por una aplicación buscan los turnos, la solicitud de médicos en los Centro de Especialidades Médicas, Centros de Salud o Mamá Margarita”.

Además, enumeró nuevas iniciativas «hicimos un programa de obesidad que funcionó durante todo el año, lo vamos a abrir a todas las comunidades, abrimos la pileta para educación física infantil y para otras áreas del municipio, y abrimos el anexo de Mamá Margarita para atención temprana y pediatría”.

En cuanto a la salud mental, Perez remarcó «tenemos un área de salud mental muy fuerte, con más de 30 profesionales, somos 4 psiquiatras, más de 25 psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos”, destacó.

Por último, al referirse a los dispositivos especializados, destacó «el espacio se llama Carla Riva, es un centro de atención ambulatoria en consumo problemático, funciona con un equipo interdisciplinario y con grupos para pacientes y familiares, y la idea es seguir abriéndonos a la comunidad y fortalecer los 15 dispositivos que tenemos para un municipio de 100.000 habitantes”, concluyó.