La importancia de cuidar los ojos ante la ola de calor

Cuando la temperatura empieza a subir y las radiaciones solares se intensifican, los expertos alertan sobre la necesidad de usar cremas solares para prevenir los efectos nocivos del sol sobre nuestra piel, sin embargo, a veces no hay advertencias sobre el perjuicio que pueden provocarle a nuestros ojos en esta época del año.

BUENOS AIRES (NA).- Los rayos ultravioletas (UVA y UVB) son altamente dañinos para la vista, otra zona comúnmente olvidada es la piel de los párpados, localización frecuente del cáncer de piel y es por eso que es importante protegerse, ya que, al igual que la piel, los ojos también tienen memoria si fueron expuestos excesivamente a los rayos UV, dijo la Dra. Betty G. Arteaga (M.N. 112.049 y M.P. 332.301) del servicio de Oftalmología del Hospital Italiano.

La especialista indicó que para protegerse de los efectos de la radiación UVA y UVB es fundamental el uso de anteojos de sol y no es importante el color del lente, sino que tenga la protección adecuada contra los rayos UV, ya que, no hay una relación directa entre el tono del cristal y el grado de protección, es decir, no significa que cuanto más oscuro sea el vidrio más nos protegerá de los riesgos del sol, de hecho, existen anteojos transparentes que tienen filtros ultravioletas.

“Por ello es importante comprar los anteojos en ópticas reconocidas, en donde esté garantizado que el lente tiene filtro o donde uno pueda averiguar con un profesional si verdaderamente lo tiene. Preferentemente su formato debe ser envolvente cubriendo toda el área de los ojos y hay que utilizarlas también en los días nublados”, manifestó la oftalmóloga.

En tanto, dijo que, para evitar la irritación de los ojos al nadar o al practicar deportes en la pileta o en la playa es necesario el uso de lentes de agua o antiparras protectoras, algunas pueden incluso tener el aumento que la persona necesita.

Evitando las conjuntivitis estacionales

En verano los casos por infecciones virales de conjuntivitis aumentan hasta un 20% y cada dos o tres años se producen brotes que deberíamos prevenir desde la concientización y la higiene, señaló la experta.

“Las altas temperaturas invitan a refrescarse, pero el agua clorada de las piletas y el ambiente colmado de gente en la playa aumentan los riegos de contraer esta infección tan molesta. Evitemos arruinarnos las vacaciones cuidando la higiene del área ocular, así que, evitemos compartir las toallas y refregarnos los ojos con las manos sucias, lavemos nuestra cara con agua y jabón al salir de la pileta, el uso de lágrimas artificiales puede ser nuestro aliado para mantener nuestros ojos lubricados”, expresó.

La Dra. Arteaga indicó que, si se usan lentes de contacto, habrá que sacarlos antes de entrar a la pileta porque los microorganismos podrían adherirse, crecer allí y producir una infección en la córnea, a la vez que dijo que tampoco es conveniente usarlas en el mar, el viento, la arena y el sol son una mala combinación para los usuarios de lentes de contacto, es preferible usar anteojos de sol con nuestra graduación para estar más tranquilos.

Cuidar la vista de los niños

Los niños suelen pasar más tiempo al aire libre en vacaciones y, por tanto, están más expuestos a sufrir afecciones en sus ojos, por eso, hay que evitar la exposición en las horas de máxima intensidad, así como ponerles gorros o sombreros y usar lentes de sol con filtro UV a partir de los 5 o 6 años

“Asimismo, es muy importante proteger a los niños de la radiación UV, ya que está demostrado que más de la mitad del tiempo que pasamos expuestos al sol en nuestra vida se produce antes de los 16 años”, aseveró la oftalmóloga.

Además, indicó que el uso prolongado de sistemas de climatización induce al llamado ´síndrome del ojo seco´, que provoca visión borrosa, picazón o sensación de quemazón, por lo cual es recomendable mantener una temperatura entre 21 a 25 grados del aire acondicionado.

La especialista manifestó luego: “Solemos pasar largas horas delante de las pantallas de la PC, smartphones, tablets o la TV, esto puede originar fatiga o molestias oculares. Por eso, es importante darle unas vacaciones también a nuestros ojos y reducir las horas de exposición para dedicarnos a otro tipo de actividades recreativas”.

También consideró que es importante la alimentación, por lo que recomendó incorporar en la dieta productos ricos en vitaminas A, E, C y antioxidantes como las zanahorias, las verduras de hojas verdes o frutas como las cerezas y las naranjas y los ácidos grasos Omega-3 también pueden ayudar a protegernos del síndrome del ojo seco.