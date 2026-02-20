La importancia de completar los esquemas de vacunación

El Calendario Nacional de Vacunación establece la aplicación de dosis específicas a los 5 y 11 años. Completar los esquemas antes del comienzo del ciclo lectivo es una medida eficaz para reducir el riesgo de contagios y prevenir formas graves de muchas enfermedades.

BUENOS AIRES.- Ante el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Salud de la Nación recuerda la importancia de que niños y adultos tengan sus esquemas de vacunación al día.

El regreso a las aulas implica un aumento de la interacción y del contacto con un mayor número de personas, incrementando así la exposición a enfermedades transmisibles. Asegurar que toda la comunidad educativa esté debidamente protegida antes de comenzar las clases es clave para evitar contagios dentro de la escuela y las familias y reducir el riesgo de desarrollar formas graves de muchas enfermedades.

El Calendario Nacional de Vacunación establece la aplicación de dosis específicas a los 5 y 11 años para consolidar la inmunidad adquirida durante los primeros años de vida. Este año, a los niños nacidos en 2021, que cumplen 5 años en 2026, les corresponde aplicar la segunda dosis de la vacuna Triple Bacteriana Celular contra la difteria, el tétanos y la coqueluche; la segunda dosis de la Triple Viral (SRP) para prevenir sarampión, rubéola y paperas, la dosis de refuerzo contra la varicela; y una dosis de refuerzo de la vacuna IPV contra la poliomielitis.

En cuanto a los niños nacidos en 2015, que cumplen 11 años este año, les corresponde la aplicación de la Triple Bacteriana Acelular, la vacuna Antimeningocócica en dosis única y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). También se indica aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes residan en zonas de riesgo. Estas inmunizaciones forman parte de una estrategia integral orientada a disminuir complicaciones, hospitalizaciones y secuelas a largo plazo.

También es importante que todo el personal educativo revise y complete sus esquemas de vacunación. En este sentido, la cartera sanitaria nacional recuerda que todas las vacunas de Calendario son seguras, fueron probadas científicamente y se pueden aplicar en cualquier centro de salud sin necesidad de orden médica. Sostener esquemas completos no solo reduce la probabilidad de brotes y formas graves de las enfermedades, sino que también contribuye a que los servicios de salud funcionen de manera eficiente y sin sobrecargas evitables.

En diciembre de 2025, el Ministerio de Salud de la Nación dio inicio a la distribución de las dosis acordadas con las jurisdicciones a fin de garantizar su disponibilidad para toda la población durante todo el año. Las jurisdicciones tienen a su cargo la implementación de las estrategias de vacunación locales. Con planificación, reglas claras y provisión asegurada de vacunas en todo el país, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una política sanitaria basada en la prevención y la responsabilidad.