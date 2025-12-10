La hija de Corina Machado pronunció palabras de su madre al recibir el Premio Nobel de la Paz

“La libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos”, afirmó María Corina Machado en palabras que fueron pronunciadas por su hija, al recibir hoy el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

BUENOS AIRES (NA).- El discurso fue reproducido en la cuenta de X @TheNobelPrice, que verificó la Agencia Noticias Argentinas.

“Es una elección personal y deliberada, y la suma de esas decisiones conforma el espíritu cívico que debe renovarse cada día”, acotó la Premio Nobel venezolana.

Esas palabras de María Corina Machado fueron pronunciadas hoy en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa Machado, destaca la publicación.

Añade finalmente que “Machado recibió el premio de la paz de este año por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia ”.

Horas antes, anunció el Instituto Nobel

El Instituto Nobel precisó que María Corina Machado sí viajará a Oslo donde debería llegar este miércoles por la noche o mañana jueves a primera hora, pero no hizo a tiempo para estar en la ceremonia del Nobel, informaron medios internacionales.

“Está a salvo”, anunció también el citado Instituto en un comunicado en el que subrayó que la opositora venezolana había realizado el viaje “en una situación de extremo peligro”.

La entrega del premio debía ser delegada en su hija, agregaron las informaciones, que publican medios como RFI y dw, mientras que en el lugar estaba el presidente argentino, Javier Milei.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, añadió el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, en declaraciones atribuidas a la agencia de noticias France Presse.

El primer comunicado

En un primer momento se había anunciado que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado no asistiría este miércoles a recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y en su lugar estaría su hija algo que, de hecho, aconteció de esa manera.

En ese momento, el Instituto Nobel aseguró que desconocía el paradero de Machado, mientras que Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel señaló a la radio pública NRK: “Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre”.

“Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”, agregó en aquellas declaraciones.

