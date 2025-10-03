“La gente definirá su voto en base a propuestas y no a partidos”

El legislador de Tierra del Fuego, Raúl Von der Thusen, en diálogo con FM La Isla planteó una mirada crítica sobre el desarrollo de la campaña electoral y destacó que los ciudadanos esperan definiciones concretas de los candidatos para poder decidir su voto.

“Hoy no vemos propuestas claras de cómo se va a defender a Tierra del Fuego en el Congreso. La gente está esperando definir su voto a través de propuestas, y creo que va a ser una elección donde no se van a votar partidos ni candidatos, sino proyectos”, señaló Von der Thusen.

El parlamentario advirtió que en los discursos predominan los mensajes generales, pero que faltan planes serios sobre temas clave para la provincia. “Necesitamos cinco diputados y tres senadores que realmente vayan a defender los intereses de los fueguinos. Sin embargo, muchas de las iniciativas que escuchamos no corresponden siquiera a las funciones de un legislador nacional”, explicó.

Von der Thusen también criticó la dependencia de algunos espacios políticos respecto de las estructuras nacionales. “Veo que muchos responden más a Buenos Aires que a los intereses de nuestra provincia. Llegan al Congreso y terminan votando lo que les dicen desde afuera, en lugar de representar a Tierra del Fuego con independencia”, afirmó.

Finalmente, insistió en que los fueguinos esperan definiciones claras y compromisos firmes de quienes buscan una banca en el Congreso. “Lo que está faltando hoy son propuestas concretas. Espero que quienes resulten electos no trabajen en función de acuerdos políticos futuros, sino en defensa real de nuestra provincia”, concluyó.