La general y todos los ganadores del Desafío a la Ruta 9

El domingo pasado se desarrolló la tercera edición del Desafío a la Ruta 9, esta vez bajo la organización de la Bici Posta Eventos y congregó a 75 corredores de los 78 que se habían anotado previamente.

RIO GRANDE.- Lo ya mencionado en la edición de ayer, fue el aplastante triunfo de César Ferreira quien desde hace un par de años está atravesando su mejor momento dentro del Ciclismo local, y si bien para esta oportunidad no tuvo a su máximo «adversario» en carrera, nos referimos a su compañero de entrenamientos, Rodrigo Alonso, y tampoco a Francisco Zamora quien está volviendo al ruedo de a poco tras su accidente, y que fueron los tres mejores del 2025; el Mono o el Camellito como usted prefiera llamarlo, demostró estar en otro nivel, realizando de la carrera una especie de contrarreloj, él contra él mismo, y fue así que le sacó al segundo 5:48 de diferencia, una enormidad.

El segundo de la general fue Santiago Cabelier, un corredor experimentado que volvió al ruedo local después de varias temporadas donde vivió en Andorra, el lugar elegido por los máximos corredores profesionales para realizar sus respectivas pretemporadas. Es bueno tenerlo de vuelta aunque deberá seguir con el trabajo duro de ponerse en forma para achicar las diferencias con los Tres Mosqueteros.

Franco Barrientos alcanzó, con su tercer puesto, su mejor clasificación en una general, y aquí ni importó la ausencia de otros corredores de punta sino sus progresos dado que uno no recuerda cuándo estuvo peleando bien arriba contra rivales acostumbrados a estar en el Top 10 como el chico Valentino Berti, quien si bien pinchó su cubierta trasera y le hizo perder mucho tiempo, eso fue en el regreso, en la primera parte de carrera, el exsalonista estuvo en el pelotón de escolta y tirando al frente con mucha potencia.

El Top 5 lo ocupó Rodrigo Retuerto, quien tuvo una gran remontada para dejar atrás a Ismael Echeverría, Darío Corini, Darío Ferreira, Sebastián Jaime y Pablo Machado que completaron los primeros 10 lugares de la general.

Categoría por categoría

En las divisionales de mayor trazado sigue siendo la Elite una de las menor concurrencia, pero no en esta oportunidad sino a lo largo de los últimos 18 meses; es algo de poca explicación más allá de la falta de semillero en la última década y media. El mejor fue el chico Valentino Berti quien hace poco dejó de ser juvenil y con una distancia abismal sobre Andrés Rodríguez y Fabricio Prada de corto recorrido en la disciplina.

A medida que avanzan de edad, las categorías se van tornando más competitivas, no sólo aquí en Río Grande sino también en toda la provincia; la Master A1 fue dominada por Ismael Echeverría quien a su vez hace poco dejó de ser Elite; detrás de él en la divisional clasificaron Alejandro Simondi, Diego Rodríguez, Marcos Toranza y Luis Bogado, pero todos muy por detrás del ganador.

En Master A2 la victoria le correspondió al ganador de la general, incluso los mejores tres entraron en el Top 5 de la general: César Ferreira, Santi Cabelier y Rodrigo Retuerto; mientras que más atrás llegaron Sebastián Jaime, Daniel Pérez y Nahuel Flores.

En Master B1 Franco Barrientos se quedó con la categoría, escoltado por Pablo Machado, Darío Giménez, Jaime Barría, Miguel Cejas y Jonatan Prediger.

Por su parte, en Master B2, el triunfador fue Gonzalo Muzón venciendo a Jorge Ostinelli, José Luis Sánchez, Fabián Rolón y Ariel Barrios.

Los Master C1 fueron los que también realizaron la distancia larga y Darío Corani fue el vencedor derrotando en un gran final a Darío Ferreira, y mucho más atrás llegaron Henry Cárcamo, Pedro Cárcamo, Gustavo Gómez, Rafael Avalos, Ariel Velázquez, Claudio Pacheco; mientras que Alberto Lovera, quien estrenaba rodado, cortó cadena y debió abandonar.

Laura Hernández, entre las Damas

Mucho parque femenino congregó el Desafío, sin embargo las más conocidas no fueron de la partida, por lo que todo hace indicar que para la Vuelta a Río Grande pueda haber récord de damas en competencia.

Sin Angela Nieva, Agostina Melgarejo, Tiziana Pastori, Yessica Silva, Lucila Lucisatti, Gabriela Gauliski, Bárbara D’Annunzio, Daiana Dos Santos, Liliana Figueredo, entre otras, y varias de estas alentando desde el costado a la nueva camada, vieron cómo Laura Hernández fue la ganadora de la general de 20 kilómetros, escoltada por Uma Machado de Tolhuin, quien fue la única anotada en Damas A.

En Damas B la vencedora fue Hernández escoltada por Eugenia Mansilla, María Elgueta, Daniela Bergondi y Cintia Romano.

Por el lado de las Damas C, el triunfo quedó en poder de Verónica Eugenín, seguida por María Costan y Berta Coria.

Clasificación General – 40 kilómetros

Pos/Ciclista Categoría Tiempo

1° César Ferreira Master A2 1:26:30

2° Santiago Cabelier Master A2 1:32:18

3° Franco Barrientos Master A1 1:34:44

4° Valentino Berti Elite 1:35:24

5° Rodrigo Retuerto Master A2 1:38:10

6° Ismael Echeverría Master A1 1:39:07

7° Darío Corani Master C1 1:39:21

8° Darío Ferreira Master C1 1:39:26

9° Sebastián Jaime Master A2 1:39:48

10° Pablo Machado Master A1 1.40:55

11° Gonzalo Muzón Master B2 1:42:19

12° Darío Giménez Master A1 1.42:21

13° Jaime Barría Master A1 1:42:58

14° Miguel Cejas Master A1 1:45:43

15° Alejandro Simondi Master A1 1:47:09

16° Daniel Pérez Master A2 1.47:15

17° Jorge Ostinelli Master B2 1:50:51

18° Henry Cárcamo Master C1 1:51:45

19° Andrés Rodríguez Elite 1:52:24

20° Fabricio Rrada Elite 1:56:32

21° Pedro Cárcamo Master C1 1:56.45

22° Diego Rodríguez Master A1 1:56:54

23° Jonatan Prediger Master A1 1:57:35

24° Marcos Toranza Master A 1:59:19

25° Luis Bogado Master A1 2:07:08

26° Gustavo Gómez Master C1 2:08:18

27° José Luis Sánchez Master B2 2:10.39

28° Nahuel Flores Master A2 2:13:01

29° Fabián Rolón Master B2 2:23:44

30° Rafael Avalos Master C1 2:24:01

31° Ariel Velázquez Master C1 2:24:12

32° Claudio Pacheco Master C1 2:30:45

33° Ariel Barrios Master B2 2:34:31

Ab. Alberto Lovera Master C1 Sin tiempo

Ab. Darío Palacios Master A1 Sin tiempo

Clasificación General – 20 kilómetros

Pos/Ciclista Categoría Tiempo

1° Hugo Contreras Master C2 1:03:01

2° Pedro Franco Master C2 1:04:17

3° Gustavo Sommariva Master D 1:04:22

4° Jorge Asencio Promocional B 1:05:04

5° José Navarro Promocional B 1:05:05

6° Alfredo Barrios Promocional B 1:05:48

7° Raúl Pereyra Master D 1.06:41

8° Pablo López Promocional A 1:06.50

9° Daniel Medina Master D 1:07:57

10° Gustavo González Promocional B 1:07:59

11° Laura Hernández Damas B 1:08:03

12° Jonatan Nieva Promocional B 1:08.59

13° Luciano González Promocional A 1:09:58

14° Uma Machado Damas A 1:10:01

15° Antonio Palmeiro Master D 1:10:07

16° Carlos Castillo Promocional B 1:11:13

17° Francisco Catepillán Promocional B 1:11:50

18° Emanuel Machado Promocional 1:16:27

19° Ramón Hudson Master D 1:17:16

20° Juan José Alvarez Master D 1:17:39

21° Eugenia Mansilla Damas B 1:17:53

22° Verónica Eugenín Damas B 1:18:23

23° María Elgueta Damas B 1:18:31

24° Maximiliano Pot Promocional B 1:18:41

25° Jorge Iommi Master C2 1:19:02

26° Cristian Canales Promocional B 1:19:36

27° David Eugenín Promocional B 1:19:58

28° Jorge Escofe Promocional B 1:20:08

29° Gabriel Defranchesqui Promocional B 1:20:09

30° Daniela Bergondi Damas B 1:20:30

31° María Costan Damas B 1:21:25

32° Jaime Barría Master D 1:26:07

33° Berta Coria Damas B 1:27:04

34° Jorge Miranda Master D 1:27:57

35° Ramón Barrios Promocional B 1:32:10

36° Cintia Romano Damas B 1:36:09

37° Darío Godoy Promocional A 1:38:12

38° Daniel Guzmán Promocional A 1:45:36