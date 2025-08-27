La Fundación El Buen Pastor se suma a la Red de Nodos de Inclusión Tecnológica

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, continúa expandiendo la Red de Nodos de Inclusión Tecnológica con el objetivo de acercar recursos digitales a instituciones educativas, sociales y comunitarias de la ciudad.

RIO GRANDE.- En esta oportunidad, la Fundación El Buen Pastor recibió 10 notebooks y 10 tablets que permitirán acompañar las actividades con niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad.

Durante la entrega estuvieron presentes, en representación del Municipio, Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana; Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana; y Andrea Artigues, directora de Promoción de Economía del Conocimiento. Por parte de la institución participaron los pastores Samuel Calviño y Guadalupe Noriega.

Al respecto, el pastor Samuel Calviño destacó que “estamos muy contentos por esta posibilidad de poder contar con estos equipos para todo lo que es el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad”. En este sentido, valoró que como «iglesia buscamos acercar a las nuevas generaciones a la tecnología y también, a través de ella, seguir haciendo el trabajo que realizamos como comunidad de fe”.

Finalmente, Calviño expresó su agradecimiento al Municipio: “es una buena herramienta y un buen recurso que esperamos aprovechar al máximo, para que muchos chicos puedan seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios y creciendo en lo que creemos. Gracias al Municipio por esta colaboración y contribución a nuestra fundación”.

En este sentido, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sostuvo que: «es una alegría enorme acompañar a la Fundación El Buen Pastor, una institución que trabaja día a día con la comunidad. Estos equipos servirán para generar oportunidades de aprendizaje y reforzar el compromiso de la ciudad con la inclusión tecnológica».

De esta manera, la Red de Nodos de Inclusión Tecnológica sigue creciendo, garantizando el acceso a herramientas digitales que promueven la inclusión, el aprendizaje y la creatividad en diversos ámbitos de la ciudad.