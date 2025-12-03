La fueguina Rocío Osorio brilló en el Seven de la República

Paraná volvió a transformarse en el epicentro del rugby reducido argentino con una nueva edición del Seven de la República, certamen que completó su 41° capítulo masculino y el 9° torneo femenino. Durante dos jornadas colmadas de acción hubo partidos vibrantes, definiciones ajustadas y un certamen que dejó al seleccionado bonaerense femenino campeón por quinta vez consecutiva y lleva ganadas siete de las nueve ediciones en la corta historia.

RIO GRANDE.- En esta competencia de varones, el festejo principal quedó en manos del seleccionado de Nordeste, que se consagró campeón tras imponerse por 7-5 ante Entre Ríos en una final cargada de dramatismo. A pesar del empuje del conjunto local, la visita logró sostener la ventaja mínima y consiguió un título que no alcanzaba desde 1992, marcando así su segunda consagración en la historia del certamen.

Detrás del campeón, el cuadro de definiciones dejó varios resultados destacados. Mar del Plata obtuvo la Copa de Plata al superar a Rosario por un ajustado 12-10; mientras que Salta se quedó con la Copa de Bronce tras vencer 19-14 a la unión Santa Fe. En la pelea por la permanencia, Misiones sufrió el descenso a la Zona Ascenso al caer por 26-0 frente a Oeste, que había logrado subir el año pasado y volvió a demostrar su crecimiento. Quien sí ascendió fue Paraguay, que obtuvo su boleto a la Zona Campeonato luego de derrotar a Austral por 17-14 en otro cierre apretado.

Brilló Rocío Osorio

En el certamen femenino, Buenos Aires ratificó su hegemonía y sumó su quinta coronación consecutiva, alcanzando así su séptimo título en la categoría. En la final, el combinado bonaerense no dejó dudas y superó a Tucumán por 24-0. Más temprano, en la definición por la medalla de bronce, Córdoba se impuso 22-5 ante Nordeste, completando un podio de alto nivel. La Zona Ascenso quedó en manos de Misiones, que venció 26-7 a Santafesina, mientras que Sur terminó en el tercer puesto luego de doblegar a Rosario.

La fueguina se coronó campeona por cuarta vez, pero esta será especial dado que además de ser titular -también lo había sido el año pasado-, en esta oportunidad marcó un try, el que determinó el 17 a 0, luego de cortarse por el medio de la cancha y hacer gala de su conocida velocidad y aterrizando debajo de los palos lo que favoreció la conversión de su compañera.

Rocío coronó otro año de ensueño, no sólo porque volvió a ser convocada a las Yaguaretés sino además porque se coronó con la URBA como las primeras campeonas Nacionales en Rugby XII torneo realizado en Junín.

El plantel de la URBA estuvo compuesto además de la fueguina Rocío Osorio (La Plata RC), por Sofía González (CASA de Padua), María Paula Pedrozo (La Salle), María Taladrid (La Plata RC), Milagros Leucona (Centro Naval), Cecilia Altini (CASA de Padua), Carolina Charamone (La Plata RC), Avril Rahmer (La Plata RC), Emma Valingre (La Salle), Francesca Iacaruso (Ciudad de Bs As)

Melina Mercado (Oeste RC) y Magalí Gervacio (La Plata RC).

¡Volvió después de 33 años!

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) se consagró en el tradicional Seven de la República, que se disputó en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El combinado de correntinos y chaqueños volvió a festejar el título luego de 33 años.

En la jornada inaugural, Nordeste fue impecable ganando su grupo de manera invicta con festejos ante Mar del Plata, que había sido campeón el año pasado.

Por la zona 1 del campeonato, Nordeste había debutado con una victoria sobre Santa Fe por 24 a 5. En el segundo cotejo, los dirigidos por Maximiliano Freschi se impusieron al defensor del título, Mar del Plata, por 24 a 7 en el partido clave por el primer lugar del grupo

Nordeste cerró la etapa clasificatoria sobre Oeste de Buenos Aires 22 a 12. Este partido se demoró en su inicio por un fuerte temporal que afectó a las canchas de El Plumazo (Estudiantes) y La Tortuguita (Paraná Rowing).

En la última jornada de competencia, el combinado de correntinos y chaqueños dio el primer golpe al imponerse en las semifinales ante el seleccionado de la URBA por 15 a 14, en un encuentro que estaba perdiendo 14-0 y lo terminó dando vuelta.

Mientras que, en el encuentro por el título, la URNE también logró reaccionar al ganarle al dueño de casa el seleccionado entrerriano por 7 a 5, para quedarse con el título luego de 33 años.

Bajo la conducción técnica del head coach Maximiliano Freschi, el plantel de la URNE lo integran: Mateo Fiat (San Patricio), Gerónimo Albornoz (Taraguy), Gino Demicheli (San Patricio), Juan Martín Meabe (Taraguy), Yasir Burlli (Curne), Kalim Burlli (Curne), Ignacio Meabe (Taraguy), Camilo Schanton (Curne), Agustín de la Vega (Taraguy), Baltazar Jabornisky (Taraguy), Julio Pineda (Sixty) e Ignacio Baiter (Curne).

Tierra del Fuego no pudo ascender

El seleccionado fueguino que el año pasado había perdido la categoría, apostó por el ascenso con todos valores que juegan en la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, y el Kun Acuña, su entrenador, eligió para esta oportunidad a Ezequiel Montagna (Colegio del Sur), Ezequiel Lacoumette (Ushuaia Rugby Club), Gonzalo Tymow (Río Grande Rugby & Hockey Club), Benjamín Rojas (Las Aguilas), Diego Saucedo (Club Universitario), Joaquín García (Ushuaia Rugby Club), Federico Romero (Colegio del Sur), Benjamín Castro (Las Aguilas), Felipe Arias Ocampo (Ushuaia Rugby Club), Diego Sánchez (Las Aguilas), Exequiel Villarreal y Tomás Di Dio Goñi (Ushuaia Rugby Club).

El balance fue negativo para nuestros representantes, en el primer día de competencia por la Zona Ascenso los fueguinos perdieron los tres cotejos que disputaron, el primero ante Chubut por 21 a 0, el segundo frente a la Selección de Paraguay 38 a 12, para cerrar el sábado cayendo ante la Unión Andina por 31 a 5.

El domingo a primera hora venció a San Luis por 24 a 17, cerrando con derrota contra Formosa por 24 a 15.

Pergaminos

La edición 2025 dejó, además, la actualización del listado de campeones históricos. En el cuadro masculino, Buenos Aires continúa liderando el ranking con 17 títulos, seguido por Rosario con 6, mientras que Cuyo, Capital y Córdoba acumulan tres conquistas cada uno. Nordeste, tras su reciente consagración, alcanzó sus dos títulos, igual que Tucumán y Salta.

En la rama femenina, el predominio bonaerense vuelve a quedar en evidencia con cinco títulos al hilo entre 2021 y 2025, y un total de siete consagraciones desde la creación del certamen.

Con estadios colmados, duelos vibrantes y un crecimiento sostenido en ambas ramas, el Seven de la República volvió a confirmar por qué es uno de los eventos más convocantes y emblemáticos del rugby argentino.

Masculino – Día 1

Tierra del Fuego 0 – 21 Chubut

Tierra del Fuego 12 – 38 Paraguay

Tierra del Fuego 5 – 31 Andina

Masculino – Día 2

Tierra del Fuego 24 – 17 San Luis

Tierra del Fuego 15 – 24 Formosa

Femenino – Día 1

Buenos Aires 38 – 0 Austral

Buenos Aires 50 – 0 Entrerriana

Femenino – Día 2

Buenos Aires 31 – 0 Nordeste

Buenos Aires 24 – 0 Tucumán