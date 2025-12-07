La Fortuna: Entre niebla, selva y un volcán dormido



El volcán se visualiza desde casi todos lados. Está dormido y entre sus grietas ha crecido una frondosa vegetación que crea un paraíso verde, de sueños para cualquiera que busque una experiencia inmersiva en la naturaleza. El clima húmedo en esta época del año invita a recorrer toda el área de La Fortuna bajo una suave llovizna que cae por momentos o se hace espesa de a ratos, para luego dar rienda suelta al sol.

Hacia el norte de Costa Rica, en el corazón exuberante del norte, La Fortuna de San Carlos se consolida como uno de los destinos turísticos más completos y fascinantes del país centroamericano. Situada al pie del majestuoso Volcán Arenal, la pequeña localidad combina aventura extrema, relax en sus aguas termales volcánicas, biodiversidad y una infraestructura turística de primer nivel que satisface las expectativas de viajeros de todo el mundo.

Con su forma cónica casi perfecta, el volcán es el corazón geológico y visual de La Fortuna. Aunque su última erupción significativa ocurrió en 1968, transformando el paisaje circundante, continúa siendo geológicamente activo bajo la superficie, alimentando las numerosas fuentes termales de la región.

En sus laderas y alrededor, el Parque Nacional Volcán Arenal ofrece senderos que serpentean a través de bosque tropical secundario, campos de lava enfriada y miradores con vistas espectaculares. Las caminatas están totalmente señalizadas y varían entre una hora y media y 3 horas de duración, permitiendo a los visitantes explorar diferentes ecosistemas mientras aprenden sobre la historia volcánica de la zona. La Reserva Privada Arenal 1968 complementa la oferta con vistas panorámicas y una cafetería donde disfrutar del paisaje.

Todo lo que hay para hacer

La espectacular Catarata La Fortuna es una visita obligada. Con su caída de más de 70 metros, esta cascada emerge de la selva tropical para desplomarse en una piscina cristalina. Ubicada a 6 kilómetros del centro del pueblo, el acceso requiere descender aproximadamente 500 escalones, pero la experiencia de nadar en sus aguas frescas o simplemente contemplar su majestuosidad compensa ampliamente el esfuerzo. El parque abre diariamente desde las 8:00 a.m., con una entrada de $18 para visitantes internacionales.

El Místico Park ofrece una de las experiencias más increíbles de la selva tropical. Su circuito de 3.2 kilómetros incluye 14 puentes colgantes suspendidos sobre el dosel del bosque, permitiendo observar la vida silvestre desde diferentes perspectivas. Durante el recorrido que lleva un máximo de 2 horas, los visitantes pueden avistar monos aulladores, perezosos de dos y tres dedos, tucanes y ranas de colores brillantes. Las vistas del Volcán Arenal desde las plataformas elevadas son simplemente espectaculares.

La zona es hogar de una extraordinaria biodiversidad. Reservas como Sloth’s Territory, Ecocentro Danaus y Bogari Trail ofrecen oportunidades para observar fauna en su hábitat natural. Los tours nocturnos son especialmente populares, revelando ranas de ojos rojos, serpientes como la víbora pestaña y, con suerte, perezosos y osos hormigueros.

Nadie puede dejar de disfrutar del relax y los beneficios de las aguas termales, alimentadas directamente por la actividad geotérmica del Volcán Arenal. Estas aguas minerales, ricas en calcio, magnesio y azufre, ofrecen beneficios terapéuticos comprobados, incluyendo propiedades analgésicas, antiinflamatorias y de relajación muscular.

Opciones para alojarse

La Fortuna ofrece alojamiento para todos los gustos, desde resorts de lujo cinco estrellas hasta opciones accesibles. Los exclusivos Nayara Tented Camp, Nayara Springs, Nayara Gardens y Tabacón son reconocidos por sus bungalows privados, piscinas de aguas termales y vistas al volcán. Para los adultos, The Royal Corin ofrece una experiencia premium con spa y piscinas termales. Entre los hoteles de categoría intermedia se encuentran Arenal Manoa, Volcano Lodge y Los Lagos, ideales para familias y con acceso a las termas. Para presupuestos más económicos, hay opciones como El Silencio del Campo, San Bosco Inn y Cabañas del Río brindan confort, naturaleza y buena ubicación. En general, muchos alojamientos cuentan con aguas termales propias, certificaciones de sostenibilidad, vistas al Arenal y servicios como tours y traslados.

Tabacón Grand Spa Thermal Resort es considerado uno de los complejos termales más lujosos del mundo. El río Tabacón fluye naturalmente a través de la propiedad, creando múltiples piscinas, cascadas y rincones privados rodeados de exuberantes jardines tropicales. El resort ofrece servicios de spa de lujo y gastronomía de primer nivel.

The Springs Resort & Spa cuenta con 28 piscinas termales de diferentes temperaturas (28°C a 40°C), distribuidas en dos ambientes: Las Lagunas y Perdido Springs. El complejo incluye cinco restaurantes, un parque de aventuras propio y vistas espectaculares del volcán.

Los Lagos Hotel Spa & Resort se distingue por ofrecer una de las vistas más impresionantes del Volcán Arenal desde su exclusivo mirador. El complejo cuenta con ocho piscinas de aguas termominerales y tres de agua fría, complementadas por senderos naturales y lagos color esmeralda. Sus instalaciones incluyen el Canopy Los Cañones, servicios de spa y opciones gastronómicas que garantizan una experiencia completa de relajación y aventura.

Opciones Boutique

E cotermales Fortuna ofrece una experiencia más íntima y relajada, rodeada de bosque primario. Ideal para parejas, el complejo limita el número de visitantes para mantener un ambiente tranquilo. Incluye servicio de comida y bebidas.

Paradise Hot Springs y Titoku Hot Springs Hotel Boutique Casa del Río y Hot Springs Pura Vida ofrecen experiencias similares con vistas magníficas del volcán y ambientes más privados.

Para viajeros con presupuesto limitado, existen opciones gratuitas como el Río Tabacón (Chollin), ubicado justo después del resort Tabacón, y un tramo del Río de Agua Caliente dentro del Parque Nacional. Estas fuentes naturales ofrecen la experiencia termal auténtica sin costo.

La Fortuna es uno de los destinos más emocionantes de Costa Rica, ideal para amantes de la aventura. Ofrece algunas de las mejores tirolesas de Centroamérica, rafting en ríos como el Sarapiquí y el Balsa, y experiencias de canyoning y rappel en hermosas cascadas.

Una excelente opción para vivir la experiencia es Arenal Mundo Aventura.

También se pueden recorrer senderos en ATV, realizar cabalgatas entre fincas rurales y disfrutar de actividades acuáticas en el lago Arenal, como kayak y paddle. Además de su entorno natural imponente, la zona invita a descubrir la cultura local con tours de café, cacao y caña de azúcar, como Hacienda Doka y una escena gastronómica que combina platos tradicionales con propuestas gourmet.

El destino cuenta con una oferta gastronómica diversa que va desde la cocina costarricense tradicional hasta propuestas internacionales de alto nivel. Para probar sabores locales, destacan lugares como Soda D’Mi Tierra, Tiquicia, Soda La Hormiga y La Choza de Laurel. Entre los restaurantes internacionales, sobresalen Don Rufino, Orgánico Fortuna, Snapper’s House, La Forchetta y El Chifa La Familia Feliz. La escena se completa con mercadillos y food trucks como el Mercadito Arenal, ideal para degustar clásicos imperdibles como gallo pinto, casado, chifrijo y yuca frita.

Más información: www.visitcostarica.com | https://arenalcostarica.cr/

Información sobre Parque Nacional Volcán Arenal: www.sinac.go.cr

Sobre Costa Rica: La República de Costa Rica es reconocida mundialmente por su biodiversidad, compromiso con la conservación ambiental y modelo de turismo sostenible. Con más del 25% de su territorio protegido en parques nacionales y reservas, el país alberga aproximadamente el 5% de la biodiversidad mundial.

FUENTE: Sandra Kan & Cristela Cicaré / FOTOS: Gentileza Mariano Grané.