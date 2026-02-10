“La formación de la UNTDF me preparó para salir al mundo”

Con apenas 26 años, Oriana Sangiovanni, Bióloga graduada de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), fue recientemente admitida como integrante en la Red de Científicos Argentinos en Italia (RCAI).

La noticia es celebrada en la comunidad universitaria como un símbolo de orgullo y esperanza. Desde pequeña, Oriana participó en ferias de ciencias en su ciudad natal, Río Grande, soñando con trabajar algún día en un laboratorio y en estrecho vínculo con la naturaleza. Aquellos primeros pasos en la escuela primaria y secundaria, marcados por la curiosidad y la imaginación, parecían lejanos. Sin embargo, la universidad pública fueguina le brindó las herramientas para transformar ese anhelo en una trayectoria científica con proyección internacional.

“Desde chiquita quería ser paleontóloga, veterinaria, bióloga, abogada y profesora. Era muy curiosa y disfrutaba de desenvolverme en todos los ámbitos”, destacó. “Hoy puedo decir orgullosa que la formación que recibí en la UNTDF me preparó para salir al mundo. Me dio las herramientas necesarias para desarrollarme como investigadora y enfrentar cada desafío”, expresó.

Comentó además: “Cada asignatura, cada docente, proyecto de campo y oportunidad de investigación me prepararon para integrarme a la comunidad científica global. Esto demuestra que, con educación y oportunidades, desde pequeñas podemos soñar hasta convertir esos sueños en realidad. Espero que mi camino inspire a otras niñas y jóvenes de Tierra del Fuego y de toda Argentina a perseguir la ciencia, la investigación y la innovación; que trasciendan fronteras, se hagan muchas más preguntas, cuestionen lo que parecía obvio y abran nuevos caminos para la ciencia”. Oriana Sangiovanni.

Formada en el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la sede Ushuaia, Oriana se suma hoy a los 115 miembros de la RCAI, una red que reúne investigadores, tecnólogos y profesionales argentinos altamente calificados residentes en Italia. El programa RAICES de la Cancillería Argentina impulsa este espacio de cooperación académica y científica, que promueve talleres binacionales, encuentros con la Embajada en Roma y proyectos colaborativos en disciplinas que van desde las ciencias duras hasta las ciencias sociales.

La joven riograndense realiza en este periodo una estancia de investigación en la Universidad La Sapienza de Roma, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, en el Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina y Odontología. Fue seleccionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia entre postulantes de excelencia, obtuvo una beca de nueve meses para estudiar la adaptación biológica al frío en pueblos originarios, un tema que abarca lo biológico, antropológico y ambiental.

Este recorrido confirma que la formación en la UNTDF, con fuerte injerencia territorial y mirada hacia la Antártida y las Islas del Atlántico Sur, prepara a jóvenes fueguinos para insertarse en el mundo científico global. Su incorporación a la RCAI no solo enriquece la comunidad científica en el exterior, sino que también abre nuevas oportunidades de colaboración para la ciencia argentina, reafirmando el compromiso de la UNTDF con la formación de profesionales capaces de trascender fronteras y aportar a la producción de conocimiento interinstitucional.

La historia de Oriana Sangiovanni es también la historia de muchas niñas que sueñan con poder desarrollarse a través de la ciencia. En este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, su ejemplo recuerda que el acceso a la educación pública y de calidad abre caminos que antes parecían imposibles.