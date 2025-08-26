La Fiscalía de Género brindó una charla en la UNTDF sobre intervenciones en casos de violencia y abuso

Se realizó ayer en las instalaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego de Río Grande.

RÍO GRANDE. – La Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, a cargo de la Dra. Mónica Macri, el lunes realizó una charla en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), orientada a reflexionar sobre el rol de los gabinetes escolares frente a situaciones de abuso y violencia intrafamiliar.

La jornada contó también con la participación del Secretario Federico Saldivia, la Lic. Claudia Muñoz de Toro y la Lic. en Psicología Solange Bressan, quienes expusieron herramientas para fortalecer la detección temprana, la intervención oportuna y el acompañamiento a estudiantes en contextos de vulnerabilidad.

En el encuentro se remarcó la importancia de articular esfuerzos entre la Justicia, las instituciones educativas y los equipos interdisciplinarios para garantizar un abordaje integral y sensible de estas problemáticas.

La propuesta se enmarcó bajo el eje “Primera escucha y acceso a la Justicia: repensando los procesos de judicialización”, con el propósito de acompañar a los equipos institucionales que sostienen trayectorias escolares en el análisis de situaciones que requieren decisiones colegiadas y democráticas, y así potenciar el rol de cuidado dentro de los ámbitos educativos frente a la vulneración de derechos de los jóvenes.

Durante la jornada se planteó como objetivo fortalecer el trabajo de los equipos que acompañan trayectorias escolares, con el fin de consolidar su rol de cuidado en los espacios educativos, como así también la relación entre las instituciones y las fiscalías, para brindar un efectivo acceso a la justicia.

También se buscó brindar un espacio de reflexión para que los docentes reconozcan a la escuela como un ámbito que integra el cuidado, acompañar a los vicedirectores en la tarea de inclusión en el marco de la Resolución 2409/15 y promover espacios de trabajo colaborativo con los equipos que acompañan trayectorias educativas, para abordar de manera conjunta las situaciones complejas.