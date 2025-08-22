La Filial River Río Grande ahora se llama “Leo Ponzio”

La Filial de River Plate en esta ciudad, fundada durante 2024, cumplió con el que fue uno de sus grandes objetivos de este año.

RIO GRANDE.- Así fue como en la noche del pasado sábado 16, los dirigentes y los socios recibir al histórico capitán Leonardo Ponzio, quien compartió una cena junto a los seguidores millonarios de toda Tierra del Fuego.

“La jornada estuvo llena de emociones, risas y charlas, cada simpatizante se llevó una foto y un autógrafo del gran capitán”, indicó Matías Haro, primer presidente de la Filial.

Tanto Ponzio como Haro se dirigieron a los presentes, en sendas alocuciones que fortalecieron el vínculo entre el club y la comunidad riverplatense en la región.

A lo largo del encuentro se sortearon camisetas de la entidad de Belgrano, y se dio a conocer el trabajo que la Filial viene desarrollando en Río Grande.

El bautismo

El punto más emotivo de la noche se vivió cuando Haro le propuso al exprofesional santafecino que la filial adoptase su nombre, a lo que Ponzio -con orgullo y humildad- no pudo decir que no. Con una emoción compartida con toda la concurrencia, la Filial pasó a llamarse “Leo Ponzio”.

Agradecimiento

A su turno, la Comisión Directiva de la Filial agradeció “profundamente a Leonardo Ponzio por este compromiso y cariño hacia nuestra filial, así como a todos los hinchas que fueron parte de esta jornada histórica. ¡Sigamos construyendo juntos el camino de la pasión más grande: River Plate! UNA NOCHE MAGICA. Leonardo Ponzio compartió la cena en el Club Jhon Goodall junto a hinchas, simpatizantes y socios de la Filial River Plate Río Grande, que ahora lleva su nombre.

Su carrera

Tras debutar en Primera División en Newell´s Old Boys, a los 18 años, en 2000, y pasar luego por Real Zaragoza de España, Ponzio (que en 2001 fue campeón juvenil con la Argentina dirigida por Néstor Pekerman, en la cancha de Vélez) arribó por primera vez a River Plate en 2007, actuando durante dos temporadas, y saliendo campeón en el Clausura 2007/2008.

Luego de tres años en la misma entidad ibérica, se sumó al Millonario en la segunda rueda de la Primera B Nacional 2011/2012, consiguiendo el título y retornando a la Primera División, donde obtendría otros 9 títulos a nivel nacional (Torneo Final 2014; Primera División 2021; Copa Argentina 2016, 2017 y 2019; Copa Campeonato 2014; Supercopa Argentina 2017 y 2019; y Trofeo de Campeones 2021).

Y consiguió 7 éxitos a nivel internacional con River Plate: Copa Libertadores 2015 y 2019; Copa Sudamericana 2014; Recopa Sudamericana 2015, 2016 y 2019; y Copa Suruga Bank 2015.

A lo largo de sus dos períodos en el club jugó 358 partidos, con 10 goles y 17 asistencias. En 2020 compartió –junto a Juan Román Riquelme- el Premio Konex de Platino como mejor futbolista de la década.