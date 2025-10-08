La fecha en Primera femenino

En el Anexo del Microestadio Provincial se disputó una nueva jornada del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), destacándose la realización de cuatro encuentros en Primera División femenina, con la participación de los elencos locales de Universitario y Academia de Vóley TdF, enfrentando a los ushuaienses de AEP (Asociación del Empleado Público) y AEP “C”.

RIO GRANDE.- En todos los casos salieron airosos las dueños de casa: Universitario (subcampeón de la Copa Apertura) venció sucesivamente a AEP “C”, por 2-0 (25-7/25-4), y a AEP (con el plantel que se alzó con el primer certamen del año), por el mismo marcador (25-25/28-26). Mientras que Academia superó en primer término a AEP, en tie break (25-23/22-25/15-10); y luego en sets corridos a AEP “C” (25-7/25-10). AEP “C”. La segunda formación ushuaiense que se presentó en el Anexo del Microestadio.

Primer turno

Las puntas Rocío Cabrera (11) y Rocío Bronzuoli (9) fueron las que más aportaron en la victoria de Academia frente a AEP, donde tanto Delfina Nahuelhual como Rocío Gaillard sumaron 9 positivos.

El dueño de casa se adelantó 6-2, y su rival lo igualó con dos aces de Paula Ochoa. Las integrantes del sexteto riograndense sumaron regularmente, mientras que la visita recién pudo igualar en 19, con uno de los trece errores de Academia. Por la misma vía llegó la única ventaja para AEP (23-22), y el cierre para las de camiseta borravino lo consiguió Cabrera, con su servicio.

En el segundo parcial se fueron intercambiando la delantera: AEP se puso 12-9, y Academia le devolvió un parcial de 5-0. Las juveniles capitalinas tuvieron en Nahuelhual (6) y Gaillard (5) a sus figuras en ofensiva, apuntaladas por Melisa Boechat (5, con 3 bloqueos). Fueron 22 puntos directos, y la armadora Luciana Núñez mandó el partido al alargue, con su segundo ace. GOLEADORA II. Malena Medina (Uni) remata frente a Sofía Fava y Luciana Núñez (AEP).

Allí Ochoa estableció el 5-3 para las dirigidas por Rodrigo Gómez, aunque con un saque de Irina Solís, Academia giró en 8-6. Sofía Fava facturó por partida doble para AEP, que se frenó en 9-10. Se sucedieron los yerros, Cabrera acertó con un par de toques, y Lucía Redondo lo liquidó por el centro.

Otro vibrante

Más parejo aún fue el encuentro que nos regalaron Universitario y AEP (finalistas de la Copa Apertura, a finales de junio). Bien jugado por ambos lados, y con un muy bajo nivel de error. Ana Martínez (11), Malena Medina (8) y Abigail Noriga (7) se destacaron en el local, del otro lado las más efectivas fueron Gaillard (10), Nahuelhual (8) y Boechat (7).

AEP no pudo sacar más de un punto de ventaja hasta el 7-6, Uni lo revirtió con 3 tantos de Martínez y un par de Romina Toledo (15-10). Valentina Sosa le cerró el paso a Ochoa y las rojinegras se colocaron 20-13, con los toques precisos de la opuesto Noriega (5). Nahuelhual (5) y Boechat (4) contribuyeron a empatar en 23, merced a un ace de aquella. Brisa Araujo abrió su cuenta, y de un error sobrevino el 25-23.

El segundo capítulo fue lo mejor del año, con 22 positivos de Uni, y 19 de su contrincante. Medina fue importante hasta el 4-3, la posta la tomaron Araujo y Martínez, estableciendo un 10-4 para las riograndenses. Stefanía Ruscelli, con un triplete, dejó a las suyas a uno (9-10). Empató Boechat, y hasta la líbero Renata Veloso dejó su huella en el 16 iguales.

Se repusieron las orientadas por Toledo, con los toques de Martínez (19-16). Gaillard estuvo imparable (8 puntos en el set) y se vino el 20-20. Uni desaprovechó el 23-20, Medina (7) sostuvo a las suyas, Araujo metió una tapa y Martínez (7) cerró las acciones, en el cuarto match ball.

Mixto Libre

Del viernes 10 al domingo 12, en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte, el Club Frías organiza un torneo Mixto Libre, con la participación de 12 conjuntos, distribuidos en dos zonas. Los dos primeros de cada sector animarán las semifinales, cuyos ganadores definirán el primer puesto, a partir de las 16.00 del domingo 12. Los fondos recaudados serán destinados a la participación en una competencia a realizarse en Punta Arenas (Chile).

TORNEO MIXTO CLUB FRIAS

Zona A: Viernes 10: 9:00 Neta a Net-Titanes; 11:00 Las Bratz-Solnik; 13:00 Chaco FE-Triplee X; 15:00 Las Bratz-Chaco FE; 17:00 Titanes-Solnik; 19:00 Triple X-Net a Net; 21:00 Bratz-Net a Net. Sábado 11: 10:00 Titanes-Triple X; 12:00 Chaco FE-Solnik; 14:00 Las Bratz-Titanes; 16:00 Chaco FE-Net a Net; 18:00 Solnik-Triple X; 20:00 Net a Net-Solnik. Domingo 12: 09:00 Titanes-Chaco FE; 11:00 Las Bratz-Triple X. Zona B: Viernes 10: 10:00 Menta Team-El Rejunte; 12:00 Génesis-Old Blues; 14:00 Los Delirantes-Camiseteros; 16:00 Old Blues-Menta Team; 18:00 Camiseteros-El Rejunte; 20:00 Los Delirantes-Génesis. Sábado 11: 09:00 Menta Team-Los Delirantes; 11:00 El Rejunte-Old Blues; 13:00 Génesis-Camiseteros; 15:00 Los Delirantes-El Rejunte; 17:00 Génesis-Menta Team; 19:00 Camiseteros-Old Blues; 21:00 El Rejunte-Génesis. Domingo 12: 10:00 Old Blues-Los Delirantes; 12:00 Menta Team-Camiseteros. Ronda Final: Domingo 12: 13:00 Semifinal 1 (1° Zona A-2° Zona B); 14:00 Semifinal 2 (1° Zona B-2° Zona A); 15:00 Tercer puesto (perdedores de semifinales); 16:00 Final (ganadores de semifinales). Gimnasio: Polivalente de Arte.

ACADEMIA TDF 2 * 1 AEP

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

8.Irina Solís 0 1 0 1 0 9.Luciana Núñez 0 2 0 2 -2

6.Milagros Escobar 3 1 0 4 0 2.Paula Ochoa 4 2 0 6 0

1.Lucía Redondo 4 1 0 5 0 8.Valentina Giúdici 1 0 0 1 -1

3.María Mancilla 4 1 0 5 +4 6.Melisa Boechat 3 2 3 8 +4

5.Rocío Bronzuoli 8 1 0 9 +1 3.Delfina Nahuelhual 7 1 1 9 +3

11.Clara Cabrera 9 2 0 11 +3 4.Rocío Gaillard 9 0 0 9 +3

5.Sofía Fava 3 1 1 5 +5

E: Pedro Terra 28 7 0 35 +5 E: Rodrigo Gómez 27 8 5 40 +9

Líberos: 2.Fernanda Gómez (-3), 10.Froschauer (Academia); 14.Valentina Sarmiento (-3), 18.Renata Veloso (AEP). También jugó: 10.Stefanía Ruscelli (AEP). No ingresaron: 4.Maite Loose, 13.Silva (Academia); 1.Lara Rodríguez, 7.Micaela Filipini (AEP). Parciales: 1° set: Academia 25-23 (5-2/10-8/15-12/20-19/22-23), en 26’. 2° set: AEP 25-22 (5-4/10-9/14-15/20-18), en 24’. 3° set: Academia 15-10 (3-4/8-6/12-9), en 16’. Puntos: por errores del rival: Academia 35, AEP 40; totales: Academia 62, AEP 58. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia 28 (1/8/18/1), AEP 27 (2/9/14/2). Duración: 1h16m. Arbitros: Maia Protti (1º)/Edgardo Zayas (2°). Gimnasio: Anexo del Microestadio Provincial (04/10). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (1° División femenina). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

UNIVERSITARIO 2 * 0 AEP “C”

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

2.Romina Toledo 0 0 0 0 -1 1.Morena Fernández 0 0 0 0 -2

6.Abigail Noriega 6 3 0 9 +8 11.Esmeralda González 1 0 0 1 -1

9.Valentina Sosa 1 0 0 1 +1 6.Nicole Hueicha 1 0 0 1 -5

7.Brisa Araujo 4 0 0 4 +3 9.Maite González 0 0 0 0 -3

8.Malena Medina 4 7 0 11 +8 8.Camila Bellagamba 1 0 0 1 -3

1.Ana Martínez 6 2 0 8 +7 4.Catalina Acevedo 0 0 0 0 -2

5.Isabel Zerpa 1 0 0 1 +1 16.Luna Tuma 0 0 0 0 0

E: Brisa Araujo 21 13 0 34 +27 E: Rodrigo Gómez 3 0 0 3 -23

Líberos: 4.Vanina Aguilar, 14.Camila Zerpa (Universitario); 22.Agostina Pinela (-5) (AEP “C”). Parciales: 1° set: Universitario 25-7 (5-0/10-1/15-3/20-3), en 15’. 2° set: Universitario 25-4 (5-1/10-1/15-2/20-4), en 13’. Puntos: por errores del rival: Universitario 16, AEP “C” 8; totales: Universitario 50, AEP “C” 11. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Universitario 21 (6/5/9/1), AEP “C” 3 (0/0/2/1). Duración: 0h32m. Arbitros: Maia Protti (1º)/Edgardo Zayas (2°). Gimnasio: Anexo del Microestadio Provincial (04/10). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (1° División femenina). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

UNIVERSITARIO 2 * 0 AEP

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

2.Romina Toledo 1 1 0 2 +2 9.Luciana Núñez 0 0 0 0 0

6.Abigail Noriega 7 0 0 7 +7 2.Paula Ochoa 3 2 0 5 0

9.Valentina Sosa 1 0 1 2 -2 5.Sofía Fava 3 0 0 3 +2

7.Brisa Araujo 3 2 1 6 +4 6.Melisa Boechat 7 0 0 7 +3

8.Malena Medina 7 1 0 8 +6 3.Delfina Nahuelhual 6 2 0 8 +4

1.Ana Martínez 11 0 0 11 +10 1.Lara Rodríguez

5.Isabel Zerpa 0 0 0 0 0 4.Rocío Gaillard 10 0 0 10 +10

10.Stefanía Ruscelli 4 0 0 4 +3

7.Micaela Filipini 0 0 0 0 0

8.Valentina Giúdici 0 0 0 0 -2

E: Brisa Araujo 30 4 2 36 +23 E: Rodrigo Gómez 35 4 0 39 +19

Líberos: 4.Vanina Aguilar, 14.Camila Zerpa (-4) (Universitario);

14.Valentina Sarmiento, 18.Renata Veloso (1/+1) (AEP). Parciales: 1° set: Universitario 25-23 (5-3/10-8/15-10/20-13), en 27’. 2° set: Universitario 28-26 (5-3/10-4/15-14/20-18/23-20), en 35’. Puntos: por errores del rival: Universitario 17, AEP 10; totales: Universitario 53, AEP 49. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Universitario 30 (5/4/15/6), AEP 35 (7/10/13/5). Duración: 1h06m. Arbitros: Maia Protti (1º)/Lucía Redondo (2°). Gimnasio: Anexo del Microestadio Provincial (04/10). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (1° División femenina). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

ACADEMIA TDF 2 * 0 AEP “C”

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

8.Irina Solís 1 1 0 2 +1 12.Luna Tuma 0 0 0 0 -3

4.Maite Loose 1 5 0 6 +5 11.Esmeralda González 1 1 0 2 -1

1.Lucía Redondo 4 0 0 4 +2 6.Nicole Hueicha 0 0 0 0 -9

3.María Mancilla 3 2 0 5 +3 8.Camila Bellagamba 1 2 0 3 -1

5.Rocío Bronzuoli 2 1 0 3 +1 4.Catalina Acevedo 0 0 0 0 -2

11.Clara Cabrera 4 3 0 7 +3 1.Morena Fernández 0 0 0 0 0

6.Milagros Escobar 0 3 0 3 +3 9.Maite González 1 0 0 1 -3

E: Pedro Terra 15 15 0 30 +17 E: Gonzalo Zúñiga 3 3 0 6 -20

Líberos: 2.Fernanda Gómez, 10.Froschauer (-1) (Academia); 22.Agostina Pinela (-1) (AEP “C”). No ingresó: 7.Karen Silva (Academia). Parciales: 1° set: Academia 25-7 (5-4/10-4/15-6/20-6), en 15’. 2° set: Academia 25-10 (5-0/10-1/15-3/20-9), en 16’. Puntos: por errores del rival: Academia 20, AEP “C” 11; totales: Academia 50, AEP “C” 17. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia 15 (0/8/6/1), AEP “C” 3 (1/1/1/0). Duración: 0h36m. Arbitro: Maia Protti (1º). Gimnasio: Anexo del Microestadio Provincial (04/10). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (1° División femenina). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).