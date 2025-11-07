La Expo Ambiental superó nuestras expectativas, dijo David Ferreyra

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, sostuvo que la “Expo Ambiental: Ushuaia Frente al Cambio Climático”, que se realizó en el micro estadio municipal José Cochocho” Vargas, “superó nuestras expectativas” por la cantidad de instituciones participantes, y por la asistencia de alumnos y alumnas de escuelas de todos los niveles.

“La Expo superó todas las expectativas previas ya que asistieron más de 700 chicos y chicas de diferentes establecimientos educativos”, destacó, y dijo que “eso nos da la pauta de que cumplimos con el objetivo de consolidar a la Expo como una política pública del Municipio relacionada con el ambiente, que es algo que nos pide el intendente Walter Vuoto”.

También valoró la participación del sector público y privado con diversos stands. Entre ellos los del Municipio y de la Provincia; de asociaciones no gubernamentales que se encargan de la protección de reservas naturales, espacios verdes y turbales; de empresas privadas que dieron a conocer cómo trabajan en el cuidado del ambiente; y del sector académico a través de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, colegios secundarios, primarios y jardines de infantes.

También se sumó el eco-mercado compuesto por emprendedores y emprendedoras que trabajan en la soberanía alimentaria y con bienes y servicios que tienen que ver con el cuidado del ambiente.

Ferreyra recordó que para la edición 2025 de la Expo Ambiente “nos planteamos tres ejes que fueron la protección de reservas naturales, espacios verdes y turbales; la concientización y educación sobre el cambio climático; y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.

Por otra parte, el responsable del área de Ambiente del Municipio expresó que “estamos orgullosos por el reconocimiento que tuvimos de la Cámara de Diputados de la Nación”, que declaró de “Interés Nacional” a la iniciativa del Municipio por su labor en la concientización y promoción de acciones sostenibles. La iniciativa fue impulsada por las diputadas nacionales por Tierra del Fuego, Andrea Freites y Carolina Yutrovic.

“Este reconocimiento posiciona a Ushuaia como un referente en la lucha contra el cambio climático y reafirma el compromiso de nuestra ciudad con la agenda ambiental”, concluyó.