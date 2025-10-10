La ex candidata presidencial venezolana María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz

La ex candidata presidencial en Venezuela María Corina Machado fue galardonada hoy con el Premio Nobel de la Paz “por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

BUENOS AIRES (NA).- “El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel 2025 #NobelPeacePrize a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, indicó la entidad.

Tras conocerse la noticia, Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato opositor en Venezuela y se encuentra exiliado en España, celebró el premio obtenido por Machado.

“¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya , Venezuela será libre!”, señaló en un mensaje que difundió por la red social X.

En tanto, según indicó Jorgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Premio Nobel, Machado fue elegida por ser una “figura clave y unificadora” en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

Para el jurado Machado es una “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela”, al tiempo que señaló que es “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida” y destacó que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

Además, el Comité señaló al “régimen” de Nicolás Maduro al que acusó de no respetar los resultados de dichas elecciones, en las que terminó presentándose como principal candidato opositor González Urrutia.

Machado lleva casi un año escondida en Venezuela debido a lo que la oposición denuncia como “la represión del régimen de Nicolás Maduro”, iniciada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En la publicación de X de González Urrutia figura el al video de su llamada telefónica con Machado, quien exclama “¡Estoy en shock!”.

Machado lideró la lucha por la democracia frente al autoritarismo en constante expansión en Venezuela.

Estudió ingeniería y finanzas, y tuvo una corta trayectoria en el mundo empresarial.

En 1992 fundó la Fundación Atenea, que trabaja en beneficio de los niños de la calle en Caracas. Diez años después, fue una de las fundadoras de Súmate, organización que promueve elecciones libres y justas y realizó capacitaciones y monitoreo electoral.

En 2010, fue elegida para la Asamblea Nacional, obteniendo un número récord de votos, pero el régimen la expulsó del cargo en 2014.

Machado lidera el partido opositor Vente Venezuela y en 2017 ayudó a fundar la alianza Soy Venezuela.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. RTVE.es