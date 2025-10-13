La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañó este sábado 11 de octubre en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi el estreno de la obra teatral “La Espuma del Mar en la Isla del Silencio”.

Dicha propuesta, que es coproducida entre la Municipalidad de Ushuaia y el Teatro Nacional Cervantes a través de su programa “TNC Produce en el País”, realizó su obra inaugural y presentará diversas funciones tanto en la Sala Niní Marshall como en el Centro Cultural Esther Fadul durante los meses de octubre y noviembre.

Allí, la obra escrita por Carlos Diviesti y dirección de Victoria Lerario, contará a su vez con cupos de entradas gratuitas así como funciones exclusivas para instituciones educativas. Quiénes deseen conocer más sobre este beneficio, podrán contactarse con el área de Gestión de Públicos de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas vía WhatsApp al 11-3126-3822 o al correo electrónico gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar, pudiendo acceder a más información a través de las redes sociales del Teatro Nacional Cervantes en @cervantestna en Instagram.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó que “siempre nos gusta dar la bienvenida a esta Casa de la Cultura, que es la casa de todos nosotros. Estamos muy contentos con esta inauguración, donde se ve reflejado el trabajo de mucha gente para que esta magia pueda suceder”.

“Quiero dejarles el saludo de nuestro intendente Walter Vuoto, que siempre nos remarca la importancia de acompañar al talento fueguino, en este caso trabajando junto al Teatro Nacional Cervantes para impulsar esta coproducción. Es un orgullo poder hacer una obra tan importante, con tantos profesionales fueguinos y fueguinas. Colmemos cada espacio donde suceda el teatro, porque la cultura es trabajo y es lo que más necesita en este momento la gente” concluyó Molina.

Por su parte el subdirector del Teatro Nacional Cervantes, Cristian Scotton, destacó que “esta es mi primera vez en Ushuaia, así que estoy muy emocionado de poder ver este proyecto concretarse ante sala llena. Esta obra fue seleccionada entre más de 60, como parte de un programa del Cervantes que impulsa la producción de teatro en todo el país. Estamos muy orgullosos de tener una producción local, con artistas de aquí que van a poder compartir junto a su público”.

Para conocer más sobre las diversas funciones de “La Espuma del Mar en la Isla del Silencio”, así como los cupos de entradas gratuitas y funciones exclusivas con las que contará la obra, las y los interesados podrán visitar las redes sociales del Teatro Nacional Cervantes en @cervantestna o las de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.