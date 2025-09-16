La Escuela Municipal, 7° en el U18

La Asociación Civil y Deportiva Escuela Municipal (ACDEM), de Ushuaia, quedó séptima en el puntaje final de la Copa Nacional de Clubes de Atletismo, en la categoría U18 (ex Menores), que se disputó durante el pasado fin de semana, en la pista Pedro Presti, en la capital de San Luis. Sumó 60 puntos: 34 en masculino (6°), y 26 en femenino (7°).

RIO GRANDE.- Los seis representantes fueguinos volvieron con medallas: Galo Godoy -el único riograndense del grupo- se alzó con la plata en salto en largo (a 10 centímetros de su mejor marca personal), mientras que el lanzador Nicolás Ravassa también fue subcampeón en jabalina (su especialidad); 7° en disco; y no consiguió intentos positivos en martillo.

El especialista en pruebas combinadas Ian Bianchi terminó 3° en alto (1,88/MMP); 5° en largo; 8° en bala; y 9° en la general de 110 metros con vallas. Entretanto, Bruno Malizia quedó 3° en 400 metros planos, y 8° en 400 metros con vallas.

Asimismo, Antonella Ojeda fue subcampeona en bala, delante de Morena Díaz. Además, aquella fue 4° en largo (sufrió una lesión y apenas pudo dar un salto), quedó descalificada en la final de 100 metros con vallas, y no compitió en alto. Su compañera se ubicó 4° en dicha prueba decisiva; 7° en altitud; y 8° en longitud.

COPA NACIONAL DE CLUBES U18 (SAN LUIS 2025)

Prueba Atleta Marca Pos. MR Campeón/MM Entidad Marca

400 metros (34*) Bruno Malizia (08) 53.74 2s1 (3G) sin marca Valentín Ramos San Juan (08) 51.50 (S1)

400 metros (8) Bruno Malizia (08) 53.12 3f sin marca Valentín Ramos San Juan (08) 50.16

110m. c/vallas (25*) Ian Bianchi (09) 15.74 (+5,1) 2s2 (9G) 16.70 (8°) Joaquín Rodríguez G.Rodríguez/GBA (08) 14.60 (-1,7)

400m. c/vallas (23) Bruno Malizia (09) 1:02.36 8f sin marca Ignacio Koruñak Muni.S.Martín/GBA (08) 56.58

Salto alto (28) Ian Bianchi (09) 1,88 3f 1,82 (5°) Santino Boero Alta Gracia/Cba. (08) 1,91

Salto largo (61) Galo Godoy (09) 6,60 (-1,6) 2f 6,70 (2°) Nicolás Cousillas CEF Conc.Urug. (08) 6,79 (-1,9)

Salto largo (61) Ian Bianchi (09) 6,26 (+1,1) 5f 6,43 (4°) Nicolás Cousillas CEF Conc.Urug. (08) 6,79 (-1,9)

Bala (59) Ian Bianchi (09) 12,09 8f 11,57 (12°) Thiago Bazualdo EMA Concordia (08) 17,39

Disco (47) Nicolás Ravassa (08) 38,84 7f 36,02 (13°) Lucas Miño EMA Concordia (08) 58,42

Martillo (26) Nicolás Ravassa (08) —- s/marca sin marca Diego Sincosky CEF Conc.Uruguay (08) 61,92

Jabalina (42) Nicolás Ravassa (08) 60,04 2f 64,29 (1°) Adrián Viso CEF Conc.Urug. (08) 63,46

100m. c/v (44*) Morena Díaz (08) 15.50 (+4,6) 2s1 (G: 2) sin marca Malena Coronel S.Guillermo/SF (08) 14.89 (+4,6)

100m. c/v (8) Morena Díaz (08) 15.86 (-3,2) 4f sin marca Malena Coronel S.Guillermo/SF (08) 15.21 (-3,2)

100m. c/v (44*) Antonella Ojeda (08) 15.78 (+4,4) 1s4 (G: 4) 16.83 (4°) Malena Coronel S.Guillermo/SF (08) 14.89 (+4,6)

100m. c/v (8) Antonella Ojeda (08) s/marca DQf 16.83 (4°) Malena Coronel S.Guillermo/SF (08) 15.21 (-3,2)

Salto alto (24) Morena Díaz (08) 1,50 7f 1,48 (12°) Lola Verdini Córdoba (10) 1,62

Salto largo (64) Antonella Ojeda (08) 5,34 (+2,6) 4f 5,27 (4°)

Salto largo (64) Morena Díaz (08) 5,17 (+2,7) 8f 4,62 (27°)

Bala (41) Antonella Ojeda (08) 11,41 2f 12,74 (2°) Agostina Pérez C.C.Campana (09) 13,81

Bala (41) Morena Díaz (08) 11,37 3f 10,67 (8°) Agostina Pérez C.C.Campana (09) 13,81

Nota: entre paréntesis aparece la cantidad de participantes en cada prueba, el año de nacimiento del atleta, la velocidad del viento (metros/segundo) y el orden de preclasificación (de acuerdo a la MR); MR (Marca referencial); MM (Mejor Marca de la ronda o de la final); s (serie); f (final); G (posición general).