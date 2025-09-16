Deportes

La Escuela Municipal, 7° en el U18

martes 16 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
La Asociación Civil y Deportiva Escuela Municipal (ACDEM), de Ushuaia, quedó séptima en el puntaje final de la Copa Nacional de Clubes de Atletismo, en la categoría U18 (ex Menores), que se disputó durante el pasado fin de semana, en la pista Pedro Presti, en la capital de San Luis. Sumó 60 puntos: 34 en masculino (6°), y 26 en femenino (7°).

RIO GRANDE.- Los seis representantes fueguinos volvieron con medallas: Galo Godoy -el único riograndense del grupo- se alzó con la plata en salto en largo (a 10 centímetros de su mejor marca personal), mientras que el lanzador Nicolás Ravassa también fue subcampeón en jabalina (su especialidad); 7° en disco; y no consiguió intentos positivos en martillo.

El especialista en pruebas combinadas Ian Bianchi terminó 3° en alto (1,88/MMP); 5° en largo; 8° en bala; y 9° en la general de 110 metros con vallas. Entretanto, Bruno Malizia quedó 3° en 400 metros planos, y 8° en 400 metros con vallas.

Asimismo, Antonella Ojeda fue subcampeona en bala, delante de Morena Díaz. Además, aquella fue 4° en largo (sufrió una lesión y apenas pudo dar un salto), quedó descalificada en la final de 100 metros con vallas, y no compitió en alto. Su compañera se ubicó 4° en dicha prueba decisiva; 7° en altitud; y 8° en longitud.

COPA NACIONAL DE CLUBES U18 (SAN LUIS 2025)

Prueba            Atleta Marca Pos.     MR     Campeón/MM           Entidad           Marca

400 metros (34*)        Bruno Malizia (08)    53.74   2s1 (3G)         sin marca        Valentín Ramos San Juan (08) 51.50 (S1)

400 metros (8)            Bruno Malizia (08)    53.12   3f        sin marca        Valentín Ramos            San Juan (08) 50.16

110m. c/vallas (25*)  Ian Bianchi (09)         15.74 (+5,1)    2s2 (9G)         16.70 (8°)            Joaquín Rodríguez     G.Rodríguez/GBA (08)          14.60 (-1,7)

400m. c/vallas (23)    Bruno Malizia (09)    1:02.36           8f        sin marca        Ignacio Koruñak          Muni.S.Martín/GBA (08)      56.58

Salto alto (28)            Ian Bianchi (09)         1,88     3f        1,82 (5°)         Santino Boero Alta Gracia/Cba. (08)        1,91

Salto largo (61)          Galo Godoy (09)        6,60 (-1,6)      2f        6,70 (2°)         Nicolás Cousillas        CEF Conc.Urug. (08) 6,79 (-1,9)

Salto largo (61)          Ian Bianchi (09)         6,26 (+1,1)      5f        6,43 (4°)         Nicolás Cousillas        CEF Conc.Urug. (08) 6,79 (-1,9)

Bala (59)        Ian Bianchi (09)         12,09   8f        11,57 (12°)     Thiago Bazualdo            EMA Concordia (08) 17,39  

Disco (47)      Nicolás Ravassa (08) 38,84   7f        36,02 (13°)     Lucas Miño    EMA Concordia (08)           58,42

Martillo (26)  Nicolás Ravassa (08) —-      s/marca           sin marca        Diego Sincosky            CEF Conc.Uruguay (08)        61,92

Jabalina (42)  Nicolás Ravassa (08) 60,04   2f        64,29 (1°)       Adrián Viso    CEF Conc.Urug. (08)         63,46

100m. c/v (44*)          Morena Díaz (08)      15.50 (+4,6)    2s1 (G: 2)       sin marca            Malena Coronel         S.Guillermo/SF (08)  14.89 (+4,6)

100m. c/v (8)  Morena Díaz (08)      15.86 (-3,2)    4f        sin marca        Malena Coronel            S.Guillermo/SF (08)  15.21 (-3,2)

100m. c/v (44*)          Antonella Ojeda (08) 15.78 (+4,4)    1s4 (G: 4)       16.83 (4°)            Malena Coronel         S.Guillermo/SF (08)  14.89 (+4,6)

100m. c/v (8)  Antonella Ojeda (08) s/marca           DQf     16.83 (4°)       Malena Coronel            S.Guillermo/SF (08)  15.21 (-3,2)

Salto alto (24)            Morena Díaz (08)      1,50     7f        1,48 (12°)       Lola Verdini            Córdoba (10)  1,62

Salto largo (64)          Antonella Ojeda (08) 5,34 (+2,6)      4f        5,27 (4°)

Salto largo (64)          Morena Díaz (08)      5,17 (+2,7)      8f        4,62 (27°)

Bala (41)        Antonella Ojeda (08) 11,41   2f        12,74 (2°)       Agostina Pérez C.C.Campana (09)     13,81

Bala (41)        Morena Díaz (08)      11,37   3f        10,67 (8°)       Agostina Pérez C.C.Campana (09)     13,81

Nota: entre paréntesis aparece la cantidad de participantes en cada prueba, el año de nacimiento del atleta, la velocidad del viento (metros/segundo) y el orden de preclasificación (de acuerdo a la MR); MR (Marca referencial); MM (Mejor Marca de la ronda o de la final); s (serie); f (final); G (posición general).

