La Escuela Judicial dictó 44 cursos en 2025 y superó las 4 mil inscripciones

La institución “María Angélica Barreda” en Ushuaia, capacitó al personal del Poder Judicial con una oferta centrada en el nivel inicial y fuerte modalidad presencial. Para 2026 proyecta ampliar su alcance territorial.

USHUAIA.– Durante el ciclo lectivo 2025, la Escuela Judicial María Angélica Barreda llevó adelante una intensa agenda de capacitación destinada al personal del Poder Judicial, con un total de 44 cursos dictados y 4.067 inscripciones registradas a lo largo del año.

La propuesta formativa estuvo orientada principalmente al nivel inicial, que representó el 97,67% de los cursos ofrecidos. El enfoque fue transversal, con el objetivo de garantizar el acceso a herramientas básicas de capacitación para todo el personal, independientemente de su escalafón o especialidad. En ese marco, predominaron las temáticas categorizadas como “Generales” (60,47%), por encima de las propuestas específicas por fuero.

Cerca del 70% de las capacitaciones se desarrollaron bajo modalidad presencial, formato que favoreció la participación y el compromiso del alumnado. En cuanto a la distribución territorial, el 68,75% de las actividades se concentraron en la ciudad de Ushuaia, lo que plantea el desafío de ampliar la llegada de las propuestas a Río Grande y Tolhuin en los próximos ciclos lectivos.

Entre los ejes temáticos que despertaron mayor interés se destacaron la salud mental, el abordaje de la violencia de género, la gestión de sistemas internos —como Kayen— y las capacitaciones vinculadas a casos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA).

De cara al ciclo lectivo 2026, la Escuela Judicial se propone profundizar su rol formativo, ampliar su alcance territorial y consolidar trayectos pedagógicos progresivos, con el objetivo de transformar la alta participación alcanzada en procesos sostenidos de profesionalización avanzada.

Cabe mencionar que durante 2025 y 2026 la dirección de la institución está a cargo del vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, mientras que la Secretaría Académica se encuentra bajo la supervisión del defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Jesús Jattar Gonzalez Saber.