La Escuela Judicial define la agenda académica y las capacitaciones para 2026

Autoridades del Superior Tribunal de Justicia y el Comité Asesor avanzaron en la planificación de propuestas formativas, modalidades de cursada y ejes de capacitación para el próximo año académico.

USHUAIA.– Con el objetivo de organizar el inicio del año académico 2026 y establecer los principales ejes de formación, la Escuela Judicial llevó adelante una reunión de trabajo junto al Comité Asesor. Durante el encuentro se analizaron las propuestas de capacitación en curso, las modalidades de cursada y los criterios de organización que regirán las actividades previstas a lo largo del año.

La reunión se desarrolló de manera presencial y virtual y contó con la participación de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini; el director de la Escuela Judicial, Dr. Gonzalo Sagastume; el secretario académico, Dr. Jesús González Saber; el abogado relator del STJ, Dr. Luis María Palma; coordinadores de los tres distritos judiciales y los integrantes del Comité Asesor.

En ese marco, se avanzó en la planificación de diversas propuestas formativas, entre las que se destacan la Especialización en Magistratura y Gestión Judicial, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que será dirigida por el Prof. Dr. Adolfo Alvarado Velloso; la Diplomatura en Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneo: nuevas formas de criminalidad, tecnología y cooperación judicial, a cargo de docentes del Poder Judicial de la provincia; y un Curso de Ciberdelitos, que será dictado por el Dr. Gonzalo Sagastume, la Dra. Karina Ferrieres y el perito informático Ing. José María Ledesma.

Asimismo, se prevé la realización de una charla sobre el libro “Mi sangre Yagan”, de Víctor Vargas Filgueira, orientada a la reflexión cultural e histórica, en el marco de una propuesta integral que combina formación jurídica, actualización técnica y actividades de contenido institucional y cultural.