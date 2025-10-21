La Escuela Experimental “Los Ñires” abrió las inscripciones

El Municipio de Tolhuin, a través de la Escuela Municipal Experimental “Los Ñires”, informó el inicio del proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026, destinado a niñas y niños que cumplan 3 años antes del 30 de junio de 2026.

La convocatoria se desarrollará del 27 al 31 de octubre de 2025, en el horario de 14:00 a 15:00 horas, en las instalaciones del establecimiento ubicadas en Ramón Carrillo N°1688.

La propuesta educativa de la Escuela “Los Ñires” se caracteriza por su enfoque experimental y comunitario, promoviendo el aprendizaje a través del juego, la exploración y la participación activa de las familias. En ese marco, el inicio de las inscripciones representa un paso importante para las familias que buscan ser parte de un proyecto pedagógico innovador, centrado en el desarrollo integral de las infancias.

Desde la institución se informó que las inscripciones se realizarán de manera presencial, y que quienes necesiten más información o tengan consultas podrán comunicarse al teléfono (2901) 408521 o escribir al correo electrónico escuelalosnires@gmail.com.

Con esta convocatoria, el Municipio de Tolhuin continúa fortaleciendo su sistema educativo municipal, garantizando el acceso a espacios de aprendizaje que promueven la creatividad, la autonomía y la construcción colectiva del conocimiento desde los primeros años de vida.