La escena de Red Ghost que Marvel borró de Los Cuatro Fantásticos (2025)

Marvel eliminó al villano más raro de los Los Cuatro Fantásticos 🚀 Simios con poderes, John Malkovich y una escena con mucha acción

Durante un tiempo fue uno de los secretos mejor guardados de la película Los Cuatro Fantásticos. Estaba en los tráilers, aparecía en las primeras versiones que se mostraron al público y su presencia tenía un peso importante dentro de la historia… hasta que desapareció. Así, sin más.

John Malkovich iba a ser Red Ghost, uno de los villanos más peculiares del universo Marvel. Y no solo eso: iba a protagonizar una gran escena de acción con simios superpoderosos, cohetes robados y una batalla que nos enseñaría cómo eran realmente Los Cuatro Fantásticos antes del inicio de la historia principal. Pero algo cambió, y ahora sabemos por qué.

Una historia que ya estaba escrita… y que fue recortada

La información llega directamente del director Matt Shakman, quien ha explicado por qué Marvel decidió eliminar por completo la secuencia del villano interpretado por Malkovich.

Durante una conversación con el medio Phase Hero, el director fue muy claro: la intención original era presentar un pasado lleno de acción para Reed, Sue, Johnny y Ben. Un pasado que no habíamos visto en pantalla, pero que ayudaba a entender por qué la familia más famosa del cómic estaba tan unida cuando comienza Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos.

«Queríamos que se sintiera una historia con peso. Que estos personajes llevaran ya años funcionando como un equipo. Parte de eso era mostrar todo lo que habían vivido juntos», comentó Shakman.

Y ahí entraba Red Ghost.

¿Quién es Red Ghost y qué hacía en la película Los Cuatro Fantásticos?

El personaje de Red Ghost (o Fantasma Rojo) es un viejo enemigo de Los Cuatro Fantásticos, famoso por sus experimentos científicos y por estar acompañado de unos monos modificados con habilidades sobrehumanas. En la película, Red Ghost intentaba robar un cohete espacial junto a sus Super-Simios, lo que desataba una escena repleta de acción, humor y momentos muy locos que hacían brillar tanto a los héroes como a los villanos.

«Teníamos una apertura con mucha acción centrada en Red Ghost», explicó el director. «John Malkovich hizo un trabajo increíble. Pero había tanto material que nos alejaba del momento actual, del presente en el que todo cambia para ellos con la llegada de Franklin».

En esa secuencia, según explica Shakman, Reed Richards debía enfrentarse al villano y superarlo usando su inteligencia. Y aunque muchas de esas escenas desaparecieron, algunos fragmentos se mantuvieron en forma de montaje rápido dentro de la película. Uno de los momentos más comentados es cuando se ve a Mister Fantástico golpeando a un Super-Simio, o incluso siendo estirado por un babuino, una escena que el director confirmó como un homenaje directo al ilustrador Alex Ross.

¿Podremos ver la escena eliminada?

Muchos se han preguntado si Marvel planea incluir esta secuencia como material adicional o escena eliminada en el futuro. Y aunque sería algo que todos agradeceríamos, la respuesta es rotunda: no. No la veremos.

En una entrevista adicional con Elite Daily, Matt Shakman dejó claro que esa opción está descartada: «Es brillante, y el trabajo que hizo fue extraordinario. Pero hay tantos efectos visuales implicados que esas escenas siguen sin estar terminadas. Así que no es posible».

Aun así, Shakman no cierra del todo la puerta al regreso de Malkovich en el MCU: «Es uno de mis actores favoritos, y también una de mis personas favoritas. Lo hizo increíble. Así que sí, espero que pueda aparecer en otro lugar».

Un villano que pudo ser… pero no fue

La decisión de cortar al personaje no tiene que ver con problemas en la producción ni con conflictos detrás de cámaras. A diferencia de otros casos recientes, como las escenas de la Serpent Society o el diseño original de The Leader en Capitán América: Brave New World (2025), aquí todo fue mucho más sencillo.

Los Cuatro Fantásticos ha sido, según sus responsables, una producción fluida. Y uno de los objetivos clave de Marvel Studios era hacer una película fácil de ver, de dos horas, que fluyera bien para todo tipo de público. En ese enfoque, una batalla completa contra Red Ghost al principio podía resultar un lastre narrativo.

Así que optaron por algo más dinámico: un montaje que muestra brevemente los enfrentamientos anteriores, dejando que el foco esté en lo que realmente importa en la historia principal: el embarazo de Sue, el futuro de Franklin y cómo cambia la dinámica familiar del grupo.

Un homenaje escondido entre créditos

Aunque Red Ghost desapareció de la historia principal, dejó su huella en los márgenes de la película. En los créditos, hay un momento donde se ve a Reed siendo estirado del rostro por uno de los Super-Simios, una imagen que para muchos pasó desapercibida.

Ese detalle, como explicó Shakman, es un tributo visual que conecta con una viñeta clásica de Alex Ross. Es la prueba de que Malkovich estuvo allí, aunque su momento haya sido recortado.

¿Hay esperanza de ver a Red Ghost en el futuro del MCU?

La pregunta ahora es: ¿volverá este villano a aparecer en alguna película futura? Shakman no lo confirma, pero tampoco lo niega. Sabemos que Marvel está construyendo nuevas historias alrededor de los Cuatro Fantásticos, y personajes como Mole Man, Mad Thinker o el propio Red Ghost forman parte de ese pasado aún por explorar.

Con la llegada del multiverso, los flashbacks y las nuevas líneas temporales, no sería raro que veamos a Malkovich regresar en alguna variante, en un universo paralelo o incluso como parte de los archivos de la Fundación Futuro.

Los Cuatro Fantásticos ya está en cines, pero lo que no vimos también forma parte de su historia. Aunque nunca lleguemos a ver esa escena en pantalla, ahora al menos sabemos qué nos perdimos… y nos queda la esperanza de que Marvel aún guarde alguna sorpresa con Red Ghost y sus simios superpoderosos.

