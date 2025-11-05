La Escalada Deportiva crece en Río Grande

Durante el último fin de semana se llevó adelante un torneo de escalada deportiva en el Parque de Deportes Urbanos, evento que convocó a 44 competidores y competidoras provenientes de Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos y Punta Arenas. Las y los atletas reconocieron el crecimiento de la Escuela Municipal y el compromiso del Municipio con esta disciplina en expansión.

RIO GRANDE.- La jornada se desarrolló en un clima de camaradería y entusiasmo, con una destacada participación de deportistas locales y visitantes del Club Andino de Ushuaia y Río Gallegos, la Escuela “Japo” de Punta Arenas, el Centro de Escalada Crux y la Escuela Deportiva Municipal de Río Grande, que fue especialmente reconocida por su crecimiento sostenido y el nivel técnico de sus representantes.

La comunidad escaladora valoró el espacio brindado por el Municipio para el desarrollo de esta disciplina, que suma cada vez más adeptos en nuestra ciudad, y destacó el trabajo que se viene realizando desde la Escuela Municipal, tanto en formación como en infraestructura.

Los ganadores del torneo fueron Valentina Toro (Ushuaia) en Promocionales femenino, Miguel Cárdenas (Punta Arenas) en Promocionales masculino, Maximiliano Martínez (Río Gallegos) en Mayores masculino y Yanina Moccagata (Ushuaia) en Mayores femenino.

Eduardo Soto, referente de la Escuela “Japo Vulder” de Punta Arenas, destacó la importancia de este tipo de encuentros y el rol del Estado en su promoción: “Es fundamental que desde el Municipio se fomenten estas instancias para quienes practicamos escalada, son un gran aporte para las próximas generaciones. En mi ciudad no es común que estos eventos surjan desde el Municipio, por eso creo que acá deberían sentirse orgullosos, aprovecharlo y cuidarlo”.

Con esta competencia, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el deporte y la generación de espacios que promueven la actividad física, el desarrollo de talentos locales y la integración regional.

La escalada deportiva crece en Río Grande, y con ella, el reconocimiento al trabajo sostenido del Municipio y su Escuela Deportiva Municipal, que ya se posiciona como un actor clave en el circuito regional.