La Embajada de China en la Argentina responde a Peter Lamelas

La embajada de China en la Argentina condenó los “prejuicios ideológicos” y el “pensamiento de suma cero de la Guerra Fría” por parte personas relevantes de los Estados Unidos, en obvia respuesta a las más recientes expresiones del embajador propuesto por Donald Trump, Peter Lamelas.

BUENOS AIRES (NA).- Eso “contradice los valores democráticos de los que aquel país suele hacer alarde. China siempre se ha adherido a los principios de respeto mutuo, igualdad de trato, beneficio mutuo y sus resultados en los intercambios y la cooperación con los países latinoamericanos, y nunca ha buscado esferas de influencia o interés geopolítico, ni ha atacado a terceros”, recalcó Pekín en su comunicado, que en Buenos Aires ventiló un portavoz de la representación diplomática.

En esa línea, la representación del país asiático consideró que la Argentina “no debe convertirse en un escenario para los juegos de las grandes potencias”, sino en una de las pruebas de la importancia que tiene la cooperación internacional para el desarrollo.

“Aconsejo a las personas relevantes que no ‘reflejen’ a China con su lógica hegemónica”, destaca la comunicación oficial.

Un resumen de lo ocurrido a partir de las afirmaciones del embajador aparece en el sitio Actualidad RT, según el cual la diputada peronista Constanza Alonso consideró que sus dichos son un caso escandaloso y peligroso.

“Nosotros no somos colonia. No lo fuimos y no lo vamos a ser”, apuntó la legisladora a quien se sumaron colegas como Esteban Paulón y Mónica Fein.

Estos últimos presentaron un proyecto de resolución para que el Congreso exprese “su más enérgico repudio” a Lamelas, “por constituir una injerencia inadmisible en materia de soberanía nacional”, además de conminar al presidente a que rechace su nombramiento.

En el mismo sentido se pronunció el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien cuestionó la “amenaza colonialista” de Lamelas: “No aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos”, sostuvo.

La dirigente del FIT Unidad, Myriam Bregman, expresó el repudio del sector y alertó que Lamelas considera a la Argentina “una estrella más de la bandera yanqui”.

Enseguida recordó que Marco Rubio, secretario de Estado del país de Lamelas, ya en marzo sabía que la ex presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sería condenada.

La senadora Juliana di Tullio, de Fuerza Patria, preguntó si Lamelas sería “el próximo interventor” dentro de la Argentina, citada por Infosiberia, lo mismo que Bregman.

También condenó la “intromisión” de Lamelas el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien lo consideró nada más que “un visitante temporal”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Lamelas, con Javier Milei en EE.UU. (DIB/Archivo).