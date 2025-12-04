La Dra. Battaini encabezó la apertura de la segunda jornada por los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación

El encuentro fue realizado ayer en Ushuaia y reunió a reconocidos especialistas nacionales e internacionales para evaluar los avances y desafíos del Código en materia de familia, infancia y adolescencia, y el acceso a la Justicia.

USHUAIA. – La Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini, junto al Secretario de Justicia y Derechos Ciudadanos de la provincia, Dr. Gonzalo Carrillo, encabezaron este miércoles la apertura de la segunda Jornada “A 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación. Reflexiones y aportes. Avances y desafíos de las relaciones de familia, infancia y adolescencias. El acceso a Justicia y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

La actividad tuvo lugar en el Hotel Las Hayas y convocó a destacados profesionales del Derecho de alcance nacional e internacional, con el objetivo de analizar los efectos de una década de implementación del Código Civil y Comercial en las dinámicas familiares y en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante su intervención, la Dra. Battaini subrayó la importancia de seguir profundizando la reflexión en torno al impacto del Código en el acceso a justicia, y valoró la presencia de especialistas que contribuyen al debate académico y judicial.

El encuentro contó con la participación de reconocidas juristas como las Dras. Natalia de la Torre, Mariela González de Visel, Verónica Visconti, Marisa Herrera, Verónica Gómez y Aída Kemelmajer de Carlucci, y los Dres. Marcelo Molina y Douglas Durán Chavarría.

También asistieron funcionarios del Gobierno provincial, representantes del Municipio de Ushuaia, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y público en general.