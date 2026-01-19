La DPOSS promueve el uso del playon de descarga para casas rodantes

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) decidió eximir del pago del servicio de descarga de efluentes cloacales a los usuarios de motorhomes y casas rodantes que utilicen el playón de descarga de la Planta de Pretratamiento «Bahía Golondrina». Este beneficio, adoptado a partir del nuevo Régimen Tarifario que rige desde este mes, busca ser un incentivo para que estos vuelcos no se realicen en lugares no autorizados.

En ese marco, el presidente de la DPOSS, Cristian Pereyra, recordó que «está prohibido el vuelco de aguas residuales en la vía pública, en bocas de tormenta, en cámaras de registro cloacales, entre otros».

“Con el fin de incentivar el uso de nuestras instalaciones, que se han diseñado especialmente para brindar este tipo de servicios, es que se ha tomado la decisión de no cobrar por la descarga de efluentes a usuarios de motorhomes o casas rodantes», dijo el funcionario y agregó que tampoco se cobrará por la recarga de agua potable para este tipo de vehículos.

Pereyra insistió que la medida tiene por finalidad «evitar el riesgo ambiental y el riesgo para la salud de la población que representan los vertidos inadecuados».

La Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales «Bahía Golondrina» está ubicada en Av. Roque Sánchez Galdeano Nº 10, camino al aeropuerto de Ushuaia. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 10 a 17 horas, y sábados de 8 a 15 horas.

Pereyra dijo que esto forma parte de los beneficios contemplados en el nuevo Régimen Tarifario que se aplica desde este mes y que contempla, además, la flexibilización de requisitos para acceder a exenciones o reducciones en el pago de la tarifa para los usuarios de los servicios de agua y cloaca de Ushuaia y Tolhuin. Indicó que la información puede consultarse en el sitio web de la institución www.dposs.gob.ar.