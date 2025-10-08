La DPOSS lanza moratoria para regularizar deudas

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) implementará desde el próximo lunes 13 de octubre un nuevo programa de regularización de deudas cuya característica principal será la quita del 100% de los intereses por mora. Los usuarios que deseen adherirse a esta herramienta tendrán plazo hasta el próximo 12 de diciembre.

La deuda podrá abonarse en un pago o en planes de 6, 12 o 24 cuotas, siendo necesario para ello adherir al débito automático. El interés por la financiación será del 1%, 2% y 2,5% mensual respectivamente, según la cantidad de cuotas elegida.

Los interesados podrán recabar más información sobre los requisitos para adherirse en el sitio web del ente sanitario:

www.dposs.gob.ar

También podrán concurrir con la documentación correspondiente a las oficinas de atención al público (Gobernador Campos 133 en Ushuaia y Santiago Rupatini 435 en Tolhuin), de lunes a viernes, de 8:30 a 14 horas.