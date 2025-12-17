La DPOSS extendió el plazo para adherirse a la moratoria

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) resolvió extender el plazo para adherir al «Régimen de regularización de obligaciones» hasta el próximo 13 de febrero de 2026, en virtud del interés de muchos usuarios por ponerse al día con sus deudas y para dar esa oportunidad a quienes no pudieron adherirse hasta el momento. La característica principal de esta moratoria es la quita del 100% de los intereses por mora.

La deuda podrá abonarse en un pago o en planes de 6, 12 o 24 cuotas, siendo necesario para ello adherir al débito automático. El interés por la financiación será del 1%, 2% y 2,5% mensual respectivamente, según la cantidad de cuotas elegida.

Los interesados podrán obtener más información sobre esta medida en el sitio web:

www.dposs.gob.ar/moratoria-2025/

También podrán concurrir con la documentación correspondiente a las oficinas de atención al público (Gobernador Campos 133 en Ushuaia y Santiago Rupatini 435 en Tolhuin), de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.