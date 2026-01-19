La DPE concluyó las tareas programadas en un transformador de Ushuaia

La DPE llevó adelante y concluyó una intervención técnica de alta complejidad en el sistema eléctrico de Ushuaia, con la finalización anticipada de las maniobras previstas y la restitución del servicio sin inconvenientes.

El trabajo se centró en una revisión profunda del Transformador N°1, un procedimiento que requiere el desarme integral del equipo para evaluar en detalle sus componentes internos y obtener un diagnóstico preciso sobre uno de los equipos más importantes del sistema.

Para concretar esta intervención fue necesaria una reorganización eléctrica con la puesta en funcionamiento de auxiliares de alimentación. En paralelo se avanzó con tareas de mejora en el sistema de distribución, incluyendo trabajos sobre líneas de media tensión y subestación.

El operativo se desarrolló con técnicos especializados de la empresa LOS CONCE S.A. y personal técnico de redes de la DPE, completando las maniobras previstas antes del plazo estimado.

Concluida esta intervención clave, la DPE informa que a partir de mañana los equipos técnicos continuarán el operativo sin afectar el suministro de energía en los centros de distribución para seguir fortaleciendo la infraestructura eléctrica de la ciudad.