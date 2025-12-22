La dirigencia del SUTEF se reunió con Gustavo Melella

El Gobernador de Tierra del Fuego recibió en Casa de Gobierno a la dirigencia del Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). En el encuentro se abordaron los puntos presentados por la entidad sindical. La Mesa Paritaria para el año 2026 iniciaría durante la segunda quincena de enero.

Ante la solicitud de la continuidad de las horas cátedra hasta la finalización del Ciclo Lectivo, el Gobernador se comprometió a rever la situación de las bajas, y aseguró que el proyecto de transformación no implicaría recortes.

Informe de reunión con el Gobernador y el Ministro de Educación

Tras reiterar nuestro pedido de audiencia urgente con el Gobernador y el Ministro de Educación, el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) fue convocado durante la tarde del viernes 19 de diciembre a una reunión en la Casa de Gobierno en la ciudad de Ushuaia.

En el encuentro, se abordaron los puntos presentados por nuestra organización, obteniendo los siguientes compromisos por parte del Ejecutivo Provincial:

Paritarias 2026

Desde el SUTEF planteamos la necesidad de que la negociación salarial contemple una propuesta anual, con cláusulas, que garantice el Salario Mínimo, Vital y Móvil acorde a lo establecido en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Ante este requerimiento, el Ejecutivo manifestó que la Mesa Paritaria para el año 2026 iniciaría durante la segunda quincena de enero.

Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial

El Gobierno sostuvo que de aprobarse en la Legislatura el traspaso de YPF a Terra Ignis, se obtendrían una parte de los recursos para Educación y Salud. En función de esto, se convocaría al sindicato para darnos a conocer el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que el Ejecutivo enviaría a la Legislatura.

Plan de desendeudamiento

Desde SUTEF se planteó el problema del endeudamiento de las familias y se solicitó un plan de desendeudamiento real. El Gobernador manifestó que están trabajando junto a las nuevas autoridades del Banco de Tierra del Fuego (BTF) en un plan de desendeudamiento bancario y no bancario.

Horas cátedra excepcionales (Art. 7º Ley 761)

Ante la solicitud de la continuidad de las horas cátedra hasta la finalización del Ciclo Lectivo, el Gobernador se comprometió a rever la situación de las bajas.

Programas Socioeducativos

SUTEF planteó la necesidad de revisar la baja de horas y el pago de ítems específicos para los programas del ámbito de Educación. En particular, se expuso la situación de la Dirección Provincial de Educación Física, señalando que resulta injusto el recorte de horas dada la labor que desempeñan durante todo el año; ante esto, el Gobernador manifestó que el tema debería ser analizado.

Asimismo, el Ejecutivo garantizó la continuidad de la Escuela Popular de Géneros, Disidencias, Masculinidades y Cambio Social.

Centro de Cultura Popular

El Ejecutivo afirmó que se daría continuidad al proceso de titularizaciones y que el Decreto se encuentra en el área jurídica.

Transformación educativa

El Ejecutivo aseguró que el proyecto de transformación no implicaría recortes, sino una ampliación de la oferta pública y una revisión del financiamiento a la educación privada para fortalecer la educación pública.

Nueva estructura administrativa del Ministerio de Educación

El Ejecutivo manifestó su interés en conocer el proyecto de implementación del Escalafón Docente para poder darle tratamiento.

Descuentos días de paro

Con relación a los descuentos por paro, las autoridades no brindaron una respuesta. Desde SUTEF manifestamos que se había presentado ante la justicia un amparo y que se espera la respuesta en los próximos días.

Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)

La organización manifestó su firme rechazo a la forma en que se están gestionando los convenios actuales a días de que asuman los nuevos Vocales de las trabajadoras y trabajadores. Asimismo, SUTEF reafirmó la necesidad de mayor inversión en salud pública.

Solicitamos a toda la docencia mantenerse informada por los canales oficiales del sindicato y participar activamente de las definiciones colectivas.

Prensa SUTEF Provincial