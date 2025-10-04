La delegación fueguina se despidió de Mar del Plata

En un clima festivo y lleno de emociones, la delegación fueguina compuesta por más de 270 deportistas se despidió de Mar del Plata con el acto formal de clausura de los Juegos Nacionales Evita 2025, que encabezó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, en el Skate Park marplatense. No obstante, durante este sábado, varios de los deportistas culminarán con su participación en distintas disciplinas.

Las mascotas de las diversas provincias presentes, con el colorido de las diferentes banderas portadas por los deportistas juveniles de todo el país junto a la indumentaria característica de cada provincia, hicieron un marco mágico e imponente que refleja el espíritu de los Juegos.

Para la ocasión los abanderados fueguinos en la celebración de clausura fueron Álvaro Miranda, de la disciplina Lucha, y la gimnasta Mora Andrade, quienes tuvieron el orgullo y la satisfacción de portar la bandera de Tierra del Fuego.

Los deportistas fueguinos se marchan de La Feliz con la sonrisa y la felicidad de haber compartido, disfrutado y deleitado del fuego sagrado de Mar del Plata, que se emparenta, año tras año, edición tras edición, con el mar, los deportes y los Juegos Nacionales Evita.