La delegación de la Asociación Chacra IV viaja al Clausura

Un total de 45 representantes de la Asociación de Taekwondo Chacra IV (ente rector de la modalidad WT u Olímpica en Tierra del Fuego) competirán entre mañana y el domingo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la ciudad de Buenos Aires.
RIO GRANDE.- Allí se desarrollará el Campeonato Nacional Clausura de la Confederación Argentina de Taekwondo (CAT), cuyo Apertura tuvo lugar –por primera vez- en Río Grande, el 23 y 24 de mayo del presente año.
El 55% de los deportistas (25) pertenecen a la Escuela ATP Top Trainers, siendo sus entrenadores los Sabonim Brenda Serdán (Asociación de Taekwondo Deportivo de Tolhuin), Ricardo Barrio (ATP Margen Sur) y César Bravo (Escuela Municipal Río Grande). Transmitirá TyC Sports Play
SABONIM BRENDA SERDAN (13)
Taekwondista Categ. Cinto Kg.
Leandro Rodríguez Adulto Rojo -63
Leonel Villar Adulto Rojo -74
Mora Alarcón Juvenil Dan -44
Tiago Cazón Juvenil Rojo -55
Kiara Muñoz Cadete Dan -44
Fernando Ramírez Cadete Rojo -53
Ciro Muñoz Cadete Rojo -41
Ciara López Cadete Rojo -47
Luna Chacón PCadete s/d -30
Valentina Martínez PCadete s/d -35
Renata Cejas PCadete s/d -35
Theo Kog PCadete s/d -35
Agustín Sibauti PCadete s/d -30
SABONIM RICARDO BARRIO (6)
Taekwondista Categ. Cinto Kg.
Augusto Fernández Adulto Dan -63
Lautaro León Zotto Juvenil Rojo -63
Dante Oyarzún Juvenil Rojo -73
Elina Soto Cadete Dan -51
Máximo Quiroga Cadete Dan -57
Leandro Castillo Cadete Dan -61
SABONIM CÉSAR BRAVO (6)
Taekwondista Categ. Cinto Kg.
Graciela Maita Máster Rojo +67
Chiara Duarte Adulto Dan -57
Martina Miranda Juvenil Rojo -42
Antonella Barrientos Cadete Rojo +59
Uriel Romero Cadete Rojo -45
Francesco Donelli PCadete Dan -40
OTRAS ESCUELAS (20)
Ulises Abelaz, Liz Alderete, Romeo Cayún, Geremías Cuadra, Gonzalo Chaile, Samuel Chilaca, Ciara De Almeida, Nicolás y Yamila Fernández, Aimé Giménez, Enzo y Marcelo Gómez, Wuadalupe Katalay, Valentina López, Santino Molinas, Daniela Ríos, Ana Sandoval, Katiana y Margarita Treppo, y Mia Velázquez.