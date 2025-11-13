Deportes

La delegación de la Asociación Chacra IV viaja al Clausura

jueves 13 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Un total de 45 representantes de la Asociación de Taekwondo Chacra IV (ente rector de la modalidad WT u Olímpica en Tierra del Fuego) competirán entre mañana y el domingo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la ciudad de Buenos Aires.

RIO GRANDE.- Allí se desarrollará el Campeonato Nacional Clausura de la Confederación Argentina de Taekwondo (CAT), cuyo Apertura tuvo lugar –por primera vez- en Río Grande, el 23 y 24 de mayo del presente año.

RUMBO AL NACIONAL. Los taekwondistas de Tolhuin (izquierda) y los de Río Grande (derecha, junto al Maestro Julio Cruz y Ricardo Barrio). Mañana comienza la acción en el CeNARD.

El 55% de los deportistas (25) pertenecen a la Escuela ATP Top Trainers, siendo sus entrenadores los Sabonim Brenda Serdán (Asociación de Taekwondo Deportivo de Tolhuin), Ricardo Barrio (ATP Margen Sur) y César Bravo (Escuela Municipal Río Grande). Transmitirá TyC Sports Play

SABONIM BRENDA SERDAN (13)

Taekwondista            Categ. Cinto   Kg.

Leandro Rodríguez    Adulto Rojo    -63

Leonel Villar  Adulto Rojo    -74

Mora Alarcón Juvenil            Dan     -44

Tiago Cazón   Juvenil            Rojo    -55

Kiara Muñoz  Cadete Dan     -44

Fernando Ramírez      Cadete Rojo    -53

Ciro Muñoz    Cadete Rojo    -41

Ciara López    Cadete Rojo    -47

Luna Chacón  PCadete          s/d       -30

Valentina Martínez    PCadete          s/d       -35

Renata Cejas  PCadete          s/d       -35

Theo Kog        PCadete          s/d       -35

Agustín Sibauti          PCadete          s/d       -30

SABONIM RICARDO BARRIO (6)

Taekwondista            Categ. Cinto   Kg.

Augusto Fernández    Adulto Dan     -63

Lautaro León Zotto    Juvenil            Rojo    -63

Dante Oyarzún           Juvenil            Rojo    -73

Elina Soto       Cadete Dan     -51

Máximo Quiroga        Cadete Dan     -57

Leandro Castillo        Cadete Dan     -61

SABONIM CÉSAR BRAVO (6)

Taekwondista            Categ. Cinto   Kg.

Graciela Maita           Máster Rojo    +67

Chiara Duarte Adulto Dan     -57

Martina Miranda        Juvenil            Rojo    -42

Antonella Barrientos Cadete Rojo    +59

Uriel Romero Cadete Rojo    -45

Francesco Donelli      PCadete          Dan     -40

OTRAS ESCUELAS (20)

Ulises Abelaz, Liz Alderete, Romeo Cayún, Geremías Cuadra, Gonzalo Chaile, Samuel Chilaca, Ciara De Almeida, Nicolás y Yamila Fernández, Aimé Giménez, Enzo y Marcelo Gómez, Wuadalupe Katalay, Valentina López, Santino Molinas, Daniela Ríos, Ana Sandoval, Katiana y Margarita Treppo, y Mia Velázquez.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *