La delegación de la Asociación Chacra IV viaja al Clausura

Un total de 45 representantes de la Asociación de Taekwondo Chacra IV (ente rector de la modalidad WT u Olímpica en Tierra del Fuego) competirán entre mañana y el domingo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la ciudad de Buenos Aires.

RIO GRANDE.- Allí se desarrollará el Campeonato Nacional Clausura de la Confederación Argentina de Taekwondo (CAT), cuyo Apertura tuvo lugar –por primera vez- en Río Grande, el 23 y 24 de mayo del presente año. RUMBO AL NACIONAL. Los taekwondistas de Tolhuin (izquierda) y los de Río Grande (derecha, junto al Maestro Julio Cruz y Ricardo Barrio). Mañana comienza la acción en el CeNARD.

El 55% de los deportistas (25) pertenecen a la Escuela ATP Top Trainers, siendo sus entrenadores los Sabonim Brenda Serdán (Asociación de Taekwondo Deportivo de Tolhuin), Ricardo Barrio (ATP Margen Sur) y César Bravo (Escuela Municipal Río Grande). Transmitirá TyC Sports Play

SABONIM BRENDA SERDAN (13)

Taekwondista Categ. Cinto Kg.

Leandro Rodríguez Adulto Rojo -63

Leonel Villar Adulto Rojo -74

Mora Alarcón Juvenil Dan -44

Tiago Cazón Juvenil Rojo -55

Kiara Muñoz Cadete Dan -44

Fernando Ramírez Cadete Rojo -53

Ciro Muñoz Cadete Rojo -41

Ciara López Cadete Rojo -47

Luna Chacón PCadete s/d -30

Valentina Martínez PCadete s/d -35

Renata Cejas PCadete s/d -35

Theo Kog PCadete s/d -35

Agustín Sibauti PCadete s/d -30

SABONIM RICARDO BARRIO (6)

Taekwondista Categ. Cinto Kg.

Augusto Fernández Adulto Dan -63

Lautaro León Zotto Juvenil Rojo -63

Dante Oyarzún Juvenil Rojo -73

Elina Soto Cadete Dan -51

Máximo Quiroga Cadete Dan -57

Leandro Castillo Cadete Dan -61

SABONIM CÉSAR BRAVO (6)

Taekwondista Categ. Cinto Kg.

Graciela Maita Máster Rojo +67

Chiara Duarte Adulto Dan -57

Martina Miranda Juvenil Rojo -42

Antonella Barrientos Cadete Rojo +59

Uriel Romero Cadete Rojo -45

Francesco Donelli PCadete Dan -40

OTRAS ESCUELAS (20)

Ulises Abelaz, Liz Alderete, Romeo Cayún, Geremías Cuadra, Gonzalo Chaile, Samuel Chilaca, Ciara De Almeida, Nicolás y Yamila Fernández, Aimé Giménez, Enzo y Marcelo Gómez, Wuadalupe Katalay, Valentina López, Santino Molinas, Daniela Ríos, Ana Sandoval, Katiana y Margarita Treppo, y Mia Velázquez.