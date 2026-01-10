La dársena de Av. Belgrano y Colón ya está habilitada

Se trata de una obra que mejora la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en uno de los sectores más transitados de la ciudad. Su construcción fue posible a partir del esfuerzo compartido y articulación entre el Municipio de Río Grande y vecinos frentistas del sector, quienes aportaron los insumos para su ejecución.

Los trabajos fueron realizados con personal municipal e incluyeron el hormigonado completo de la dársena, pintado de cordones, el ordenamiento del sector y mejoras en el entorno inmediato, a fin de generar un espacio más funcional, seguro y cómodo.

La intervención consistió en la generación de un sobreancho sobre la calzada, lo que permite que los vehículos puedan estacionar de manera segura sin interferir en la circulación vehicular sobre esta importante arteria, beneficiando tanto a quienes desarrollan actividades comerciales en la zona como a vecinas y vecinos que transitan a diario por el sector.

Cabe destacar que esta obra se concretó a partir de un trabajo articulado entre el Municipio y vecinos del área, quienes aportaron los insumos necesarios. Esta modalidad de esfuerzo compartido permitió dar respuesta a una demanda histórica del sector, fortaleciendo el vínculo entre el Estado Municipal y la comunidad.

Sobre ello, la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, destacó que “la habilitación de esta dársena viene a ordenar un sector muy transitado de la ciudad y a brindar una solución concreta para quienes circulan y trabajan en la zona” a la vez que remarcó que “es una obra pensada para el uso cotidiano, que mejora la seguridad vial y facilita el estacionamiento sin afectar el tránsito”.

Por último, la funcionaria subrayó que “desde la gestión del intendente Martín Perez seguimos priorizando aquellas obras que surgen del diálogo con los vecinos y que apuntan a mejorar el uso del espacio público”.

Cabe destacar que, además de esta obra, el Municipio lleva adelante de forma simultánea diversos trabajos de puesta en valor de espacios comunes. Tales como: labores de mantenimiento y ornamentación de la Plaza del Delfín, pintura del Puente del Orgullo, construcción de veredas sobre la Av. Héroes de Malvinas y parquización en el B° Altos de la Estancia.