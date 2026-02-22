La crisis energética reconfigura dinámica laboral en Cuba

La crisis energética reconfigura la dinámica laboral en Cuba ya que a falta de transporte público debido al obligado racionamiento de combustible, los trabajadores deben cubrir largas distancias a pie.

LA HABANA (Xinhua/NA).- Para Mónica, enfermera residente en el municipio Cerro, en La Habana, el día comienza ahora con una caminata de casi siete kilómetros para llegar al hospital donde desempeña sus funciones.

La baja frecuencia del servicio público y el encarecimiento del transporte la obligaron a modificar su rutina para no ausentarse del trabajo.

Ante la escasez de combustible y las limitaciones en la generación eléctrica, el Gobierno optó por concentrar recursos, paralizar parcialmente industrias y aplicar modalidades de trabajo a distancia o reubicaciones temporales, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales.

Según autoridades cubanas, la reorganización responde al agravamiento del escenario energético tras una orden ejecutiva firmada a finales de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con imponer aranceles a países que comercialicen petróleo con la Isla.

Las afectaciones también se reflejan en la actividad empresarial: la empresa JOLYNI, dedicada a la producción y comercialización de pastas, impulsa la instalación de una nueva línea dependiente del suministro eléctrico.

Su director, Jorge Félix Peraza Noriega, calificó de “compleja” la coyuntura y, aunque la entidad avanza en las obras civiles y evalúa alternativas como plantas eléctricas y sistemas solares, enfrenta limitaciones logísticas para trasladar trabajadores y distribuir mercancías perecederas, lo que incrementa el riesgo de pérdidas.

En la Fábrica de Cemento Siguaney, en la provincia central de Sancti Spíritus, directivos informaron a Radio Sancti Spíritus que cuentan con combustible almacenado para producciones estratégicas, entre ellas cemento especial destinado a pozos petroleros y parques solares fotovoltaicos.

En Matanzas, en el occidente del país, trabajadores del sector turístico fueron reubicados en sus municipios de residencia tras el cierre temporal de hoteles y las dificultades de traslado hacia la Península de Hicacos, donde se encuentra Varadero, uno de los principales destinos turísticos de Cuba.

Según datos de la Dirección Provincial de Trabajo de ese territorio, más de 8.400 personas laboran bajo modalidades no presenciales: 1.765 desde sus domicilios, 6.400 en el terreno y 240 en teletrabajo, con prioridad para los sectores de educación y agricultura.

En una conferencia de prensa celebrada el 6 de febrero, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el objetivo central es mantener la actividad económica y proteger el empleo mientras persistan las restricciones energéticas.

“Lo que quiero explicar es que tengan la garantía de que el Partido, el Gobierno, las instituciones que tienen que ver con las decisiones energéticas están trabajando en función de que se afecte menos a nuestra población, a nuestro país, a nuestra economía, a nuestro desarrollo económico y social, en condiciones difíciles, porque hay un bloqueo energético por parte de Estados Unidos”, señaló.

