La Corte abre una causa de Santa Cruz por compensaciones fiscales

La Corte Suprema declaró ayer su competencia originaria en una causa iniciada por Santa Cruz contra el Estado nacional por casi 600 millones de pesos en compensaciones del Consenso Fiscal 2017.

BUENOS AIRES (NA).- En la presentación, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, la provincia sostuvo que el Estado nacional incumplía el envío de fondos comprometidos para cubrir la disminución de recursos de 2018, originada en cambios en Ganancias y en el impuesto a los créditos y débitos, según se informó en un comunicado.

La demanda recordó que el acuerdo estableció transferencias diarias y automáticas, destinadas a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial, con actualizaciones trimestrales por inflación, y que la Ley 27.431 dispuso que el Estado debía efectuar esas compensaciones a las provincias adheridas y cumplidoras.

Santa Cruz reclamó el pago de 589,3 millones de pesos por períodos de 2023 y los meses de enero y febrero de 2024, al tiempo que pidió una cautelar innovativa para asegurar la disponibilidad de fondos mientras avanzaba el proceso, al considerar que la falta de transferencias generaba un daño actual.

La Corte, tras oír al Procurador General, rechazó la cautelar al señalar que “los antecedentes con los que se cuenta resultan insuficientes para tener por configurados los aludidos presupuestos de admisibilidad” y que ordenar una transferencia cautelar “excede el marco de lo hipotético” previsto para este tipo de medidas.

El máximo tribunal ordenó correr traslado de la demanda al Estado nacional, que deberá responder por la vía del proceso ordinario en un plazo de sesenta días.