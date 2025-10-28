Corrida de LUCCAU y Medio Maratón Centro Pinturerías

El próximo domingo 2 de noviembre (concentración, 10:00; largada, 11:00), organizado por Lucha contra El Cáncer Ushuaia, se disputará la segunda edición de la Correcaminata LUCCAU 2025, sobre 10, 5 y 3 kilómetros (la última distancia no es competitiva).

RIO GRANDE.- Será desde Yamana Par y Patín, con un costo de inscripción de $ 25.000.

Una semana más tarde, el domingo 9 de noviembre, Atletismo Río Grande llevará adelante el 2° Medio Maratón “Centro Pinturerías” (21,097 kilómetros), junto a una prueba complementaria, de 8 kilómetros. Como en la versión anterior, la salida y llegada estará en inmediaciones del Parque de los 100 Años (concentración, 7:30; largada, 9:00). El valor de la inscripción es de $ 42.000.