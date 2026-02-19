La Copa Fin del Mundo tiene sus finalistas

Durante todo el fin de semana en la capital fueguina se disputó la fase local de la AXION Copa Fin del Mundo, organizada por MZL con 14 equipos en cancha. HAF, Galicia, Ateneo y AMPS -masculino- junto a Escuela Municipal -femenino- se quedaron con los boletos para la fase final en Río Grande.



USHUAIA.- El futsal en su máxima expresión, el espectáculo más aclamado y concurrente de la provincia sigue avanzando apadrinado por la AXION Copa Fin del Mundo organizada por MZL Deportes.



Ushuaia se vistió de gala durante todo el fin de semana en lo que fueron dos jornadas plenas de 40×20. Allí hubo de todo, calidad, goles, sorpresas, confirmaciones y mucho más. Ahora, Ushuaia y Rio Grande se mezclarán en el norte de la isla para dirimir quién será el séptimo campeón del preciado trofeo que entrega, en esta edición, más de dos millones y medio de pesos en premios.



Todo inició con el Grupo A el sábado al mediodía. Allí HAF y Andes del Sur, compartían el grupo con Galicia. El Rojinegro candidato, el Verdeamarelho que supo dar sorpresas en anteriores ediciones y Galicia, que nunca había superado la etapa de grupos en la Copa.

Los de Oyarzo esta vez no pudieron con el poderío de HAF y del Galo, cayendo 2-5 y 0-5, respectivamente, dejando la punta para ellos tras el 2-2 de la tarde sabatina. Por eso, con la goleada del Galo el domingo sobre Andes, los gallegos metían la primera sorpresa y se adjudicaban la zona.



El Grupo B no tuvo mayores sobresaltos. Ahí Amistad, que partía como candidato de todo, plagado de figuras como Mansilla, Uriel Espinoza o Walter Hidalgo, entre otros, se quedó con su zona tras vencer a Lasserre 7-1 y sufrir en el estreno frente a Tigre para ganar apenas 5-4.



Por su parte el Matador, que milita en el Futsal CAFS, se quedó con el segundo lugar y destacó por los goles de Gabriel Gerez, pero principalmente por la grata aparición de su hermano, Maxi: El «Changuita», que fue de los nombres más destacados de la etapa doméstica.



El Grupo C en la previa era el más parejo y no decepcionó en absoluto. Es que UOM, Magallanes FC y Deportivo Ushuaia invitaban a soñar con choques electrizantes. El Metalúrgico debutó ante los pibes con una goleada contundente 4-1 y luego se batieron a duelo con el “Lobo” en un 3-3 que se terminó por definir en los instantes decisivos con el gol de Emiliano Vargas.



De este modo, el Depor definía ante Maga para conocer al segundo clasificado y fue victoria por 3-2 para los de Gutiérrez, que avanzaban a 8vos como escoltas de los de Arce.



Ateneo partía como candidato en el Grupo D y esa candidatura fue correspondida, con el refuerzo estelar de Axel Mansilla luego de su participación con Chile en la Copa América. Si bien vencieron 3-2 a AMPS y 4-1 a Millo FDM, sufrieron más de lo que indica el score para sacarlos adelante. Rodríguez y Bueno fueron las piezas claves.



En tanto, los penitenciarios y millonarios se cruzaron mano a mano el domingo en lo que fue un partidazo. Pudo ser para cualquiera porque lo ganaba Millo y lo dio vuelta el naranja. El “Hacha” Vera y Omar Becerra se pusieron el equipo de Szoroch al hombro.



Ya por la tarde y con un mayor marco de público en las gradas, los cruces de playoffs invitaban a emocionar. Galicia abrió con Deportivo Ushuaia y esa expectativa se correspondió.



Los arqueros García y Zarate fueron figuras de principio a fin ya que todo se definió en los penales. Los de Tapia no pudieron hacer diferencia con la salida del 5 para 4, pero encontraron una dualidad para el 1-0 de Casadidio. No obstante, a falta de tres minutos, Nico Quinteros lo empató con un tanto de antología para mandar el juego a los penales. Ahí Zarate volvió a hacerse enorme tapando el primer lanzamiento de Vargas, el mejor del “Lobo” en el certamen.



El segundo plato era, en la previa, el más parejo y el más duro de los cruces, pero nada de eso ocurrió. HAF brilló en la hora señalada y, como nadie lo había hecho antes en todo el torneo, aplastó de principio a fin a su rival. Pegó rápido, maniató a la UOM de los Arce y los redujo a una expresión mínima. Fue 9-0 categórico con el liderazgo del siempre presente Pity Oliva.



Pero si esto recién narrado parece una sorpresa, lo que ocurrió en el tercero de los choques fue una bomba total. Amistad se enfrentaba a AMPS y las diferencias estaban claras, de eso no había duda, y más aún cuando al cabo de los primeros 20 minutos los de Moreno vencían 3-0 a su rival sin darle chances de reacción.

Pero no contaban con la presencia de Braian Chávez, el histórico goleador que apenas había tocado el balón un par de veces con toques de distinción, aunque sin marcar. Se despachó en 8 minutos con un póker de goles y dio vuelta la serie dejando perplejos a presentes y quienes seguían la transmisión.



Después amplió Vera y descontó Amistad, que terminó sometiendo a su rival, pero sin llegar al empate. Locura total en la Copa con AMPS eliminando a uno de los grandes candidatos, fundamentalmente por la figura descomunal de un Chávez que además fue expulsado en el partido tras los cuatro tantos.



Tigre lo intentó, fue una de las gratas revelaciones de la Copa, pero no pudo con Ateneo. Los de Aranda, con un recambio joven y serio, les fue marcando las limitaciones al “Matador” a punto tal que terminó justificando el 5-2 final el cual nunca sufrió riesgo y ahora viajarán a Río Grande buscando la revancha del año pasado donde cayeron en los 4tos de Final.



No terminaba la noche ahí, porque la frutilla del domingo era la final local femenina entre Escuela Municipal y Cuervos FDM, los dos elencos de cabecera de Ushuaia. Y no decepcionaron, con todas las figuras en cancha -inclusive refuerzos-, el partido fue un tiempo para cada uno, con la polémica de una clara mano de Pino no sancionada por los jueces y la claridad de Ceballos y Vigil para apelar al quinto jugador en los minutos finales.



Pereyra abrió con Pino, ella descargó para Aravena y la talentosa zurda la mandó a guardar en el segundo palo para estampar un 1-0 que fue definitivo y le dio a Escuela, una vez más, la chance de disputar la final de la Copa. Una Copa donde ya saboreó el título en 2024, además de ser subcampeón en 2023 y 2025. Ahora se medirá con Metalúrgico.



Así avanza la AXION Copa Fin del Mundo, con vuelos sin escala hacia el norte de la isla en donde, sorteo mediante, se conocerá el destino de los ocho sobrevivientes que pondrán en juego la gloria de ser los nuevos campeones de un torneo que nuclea a los mejores de la Tierra del Fuego, en todo sentido.