La Copa Challenger, en Punta Arenas

Hoy y mañana se jugará en Punta Arenas el 32° Torneo Patagónico de Ajedrez por Equipos (Copa Challenger), entre las cuartetas del Club de Ajedrez de Río Grande (Federico Torres, Francisco Montes, Francisco Ortiz, Sebastián Sandoval y Cristian Barrozo), la Asociación local, el organizador UMAG y otro equipo a definir. En Senior (+50 años), Daniel Zsilavecz representará al CARG.

RIO GRANDE.- Así están ubicados los ajedrecistas fueguinos que participan -en Mar del Plata- del Argentino Infantiles y Juvenil (60’ + 30”): Sub 8 Absoluto (28 jugadores/4 rondas): 9.Quimey Carvajal (CARG) 2,5; 19.Thiago Llampa (UJM) 1,5; 26.Mateo Vernaz (UJM) 1. Sub 10 Absoluto/Femenino (59/4 rondas): 50.Julieta Moreno (CARG) 1; 52.Miqueas Cáceres (UJM) 1; 54.Vito Rossi (CARG) 0,5. Sub 12 Absoluto (57/4 rondas): 15.Benjamín Orellana (CARG) 2,5; 32.Alvaro Ponce (UJM) 2; 38.Nicolás Silione (CARG) 2; 45.Lorenzo Olavarría (CARG) 1. Sub 14 Femenino (12/3 rondas): 1.MFF Jazmín Donda (CARG) 3; 11.Antonella Mandirola (CARG) 0. Sub 16 Absoluto (58/4 rondas): 4.CM Leandro Frutos (Va.Martelli) 3,5; 38.Fernando Luna (UJM) 1,5; 46.Francisco Colautti (CARG) 1,5; 52Ramiro Palavecino (CARG) 1; 53.Juan Macchia (UJM) o. Sub 18 Absoluto (45/4 rondas): 37.Camilo Freiberg (UJM) 1,5; 40.Rodrigo Luna (UJM) 1.

COPA CHALLENGER * HISTORIAL

Ed. Año Sede 1º 2º 3º 4º

1 1991 Río Grande PA RGL RGR Ush.

2 1992 Pta.Arenas RGL PA Ush. RGR

3 1993 Ushuaia RGL PA RGR Ush.

4 1994 R.Gallegos PA RGL Ush. RGR

5 1995 Río Grande RGL PA RGR Ush.

6 1996 Pta.Arenas RGR PA Ush. RGL

7 1997 Ushuaia PA RGL Ush. RGR

8 1998 R.Gallegos PA RGL RGR Ush.

9 1999 Río Grande RGL Ush. PA RGR

10 2000 Pta.Arenas PA RGR RGL Ush.

11 2001 Ushuaia PA Ush.A RGR Ush.B

12 2002 Río Grande PA RGR UMAG Ush.

13 2003 Pta.Arenas PA Ush. RGL RGR

14 2005 Ushuaia PA UMAG Ush. RGR

15 2006 Pta.Arenas (U) UMAG PA Ush. RGR

16 2007 Río Grande PA Ush. RGR UMAG

17 2008 Pta.Arenas (A) UMAG PA Ush. RGR

18 2009 Ushuaia Ush. PA RGR UMAG

19 2010 Pta.Arenas (U) PA UMAG RGR Ush.

20 2011 Río Grande UMAG Ush. PA RGR

21 2012 Pta.Arenas (A) UMAG PA Ush. RGR

22 2013 Ushuaia RGR UMAG Ush. PA

23 2014 Pta.Arenas (U) PA UMAG Ush. RGR

24 2015 Río Grande UMAG PA Ush. RGR

25 2016 Pta.Arenas (A) PA RGR UMAG Ush.

26 2017 Ushuaia RGR Ush. PA UMAG

27 2018 Pta.Arenas (U) PA Ush. RGR UMAG

28 2019 Río Grande Ush. PA UMAG RGR

29 2022 Pta.Arenas (A) PAA RGR PAB UMAG

30 2023 Río Grande PA RGR Ush. UMAG

31 2024 Ushuaia PA Ush. RGR UMAG

32 2025 Pta.Arenas (U)

Títulos: Punta Arenas (PA) 16; UMAG (Universidad de Magallanes) 5; Río Gallegos (RGL) 4; Río Grande (RGR) 3; Ushuaia (Ush.) 2; Punta Arenas A (PAA) 1. Notas: en 2001, Río Gallegos no se presentó, y fue reemplazado por Ushuaia «B»; en 2002, el mismo equipo rehusó organizar el torneo, y la sede fue Río Grande; los santacruceños tampoco organizaron el certamen en 2004, y abandonaron definitivamente la competencia; en 2022 no se presentó Ushuaia, y fue reemplazado por Punta Arenas B (PAB); en 2023 y 2024 Ushuaia fue representada por la Escuela Municipal (EMU). Por la pandemia de covid-19 no se jugó en 2020 y 2021. Cuando el torneo se juega en Punta Arenas se indica si lo organizó la Asociación (A), o la Universidad de Magallanes (U). Desde 2024 se tiene en cuenta el puntaje del match (2/1/0) y no el de cada partida individual.