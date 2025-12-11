La consulta médica es el primer paso para proteger la salud antes de viajar

El crecimiento del turismo global vuelve indispensable planificar -además del destino y el alojamiento- la protección de la salud y, al estar acercándonos al periodo estival, con receso escolar, las Fiestas de Fin de Año y lo que para muchos representan días de vacaciones, se incrementan los viajes por turismo y descanso.

BUENOS AIRES (NA).- En 2024, a nivel internacional se registraron cerca de 1.400 millones de movimientos de turistas, una cifra prácticamente prepandémica y con tendencia ascendente en este 2025. El aumento de los desplazamientos trae aparejado un impulso para la transmisión de enfermedades entre regiones, inclusive hacia lugares donde no circulaban previamente.

Viajar suele implicar alegría, vivir nuevas experiencias, aventuras y descubrimientos, pero también la responsabilidad de prevenir riesgos sanitarios. “Una consulta médica previa puede evitar complicaciones durante el viaje y proteger a las comunidades que visitamos”, afirmó la Dra. Hebe Vázquez, (M.N. N° 58.353), médica infectóloga de la Fundación Stamboulian.

Se estima que, por cada 100.000 viajeros que se dirigen a zonas tropicales, aproximadamente la mitad presentará algún problema de salud; 8.000 consultarán al médico durante el viaje; 5.000 pasarán al menos un día en cama; 1.100 sufrirán algún grado de incapacidad; 300 serán hospitalizados; 50 deberán ser evacuados o repatriados, y uno fallecerá.

“No solo los viajes internacionales implican riesgos. Los desplazamientos dentro del propio país, especialmente hacia zonas rurales o con condiciones sanitarias diferentes, también pueden requerir precauciones, como la actualización del calendario de vacunación o la aplicación de vacunas específicas -como la de fiebre amarilla-, la protección frente a insectos o la preparación ante cambios de clima y altitud”, señaló la especialista.

El año pasado se realizaron 4,1 millones de viajes dentro del país, y durante la primera mitad de 2025, 962.000 viajes internacionales, principalmente hacia y desde Brasil.

Pilares de la medicina del viajero

La consulta médica previa debe realizarse idealmente entre 4 y 6 semanas antes de la partida y analizar el riesgo según destino, tipo de viaje, modo de alojamiento, estación del año, edad, embarazo, enfermedades crónicas y alergias.

Las inmunizaciones para viajeros se dividen en rutinarias, requeridas y las recomendadas según el destino. La única vacuna obligatoria a nivel internacional es la de fiebre amarilla. En América Latina, entre 1960 y 2022 se notificaron más de 9 mil casos y 3.300 muertes, con un aumento de brotes fuera del área amazónica en 2025.

La fiebre amarilla es una infección viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos del género Aedes o Haemagogus spp.

En Argentina, actualmente la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita y obligatoria solo en provincias con riesgo de transmisión como Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy.

Para la Dra. Vázquez: “La mejor medida para prevenir la enfermedad es la vacunación. La vacuna contra la fiebre amarilla puede ser requerida para viajeros internacionales o recomendada para viajeros nacionales e internacionales según el destino”.

“Se administra en una única dosis y confiere protección a partir de los 10 días de aplicada. No se requiere dosis de refuerzo. Los viajeros deben aplicarse la vacuna en los centros habilitados autorizados para la emisión del Certificado Internacional de Vacunación”, añadió.

Además, el médico puede indicar vacunas contra hepatitis A y B, meningococo, fiebre tifoidea, poliomielitis, rabia, influenza, COVID-19 y sarampión, según el destino y duración del viaje.

Existen también vacunas no disponibles en el país, como las de encefalitis japonesa o transmitida por garrapatas, recomendadas para estadías prolongadas o en campamentos en zonas rurales de Asia o Europa.

Junto con la inmunización, la especialista destacó otras medidas generales de autocuidado como el uso de repelentes y mosquiteros, seguridad alimentaria y de hidratación para prevenir diarrea del viajero, protección solar, conducta sexual segura y contratación de seguro médico internacional.

Cualquiera sea la razón del viaje, es importante asegurar mantenerse sano tomando recaudos y siguiendo las recomendaciones para evitar enfermedades.