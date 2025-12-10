La construcción subió  y la industria cayó 2,9%

La tendencia demuestra que mientras la construcción se posiciona en terreno positivo, el sector de la industria no repunta y continúa a la baja desde julio.

BUENOS AIRES (NA).- La construcción subió un 8% en octubre contra el mismo mes del 2024 y, desde que arrancó el año, solamente se ubicó en terreno negativo en enero (-1,4%). Mientras que la industria sigue sin repuntar: cayó 2,9% interanual y marca el cuarto mes consecutivo a la baja.

Los datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La tendencia demuestra que mientras la construcción se posiciona en terreno positivo, el sector de la industria no repunta y continúa a la baja desde julio.

En el acumulado de los diez meses del año, la construcción presenta un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.

A pesar de la suba contra octubre del año anterior, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 0,5% contra septiembre.

Con relación a igual mes del año anterior, ocho de los trece insumos para la construcción subieron en octubre: hormigón elaborado, artículos sanitarios de cerámica, asfalto, mosaicos graníticos y calcáreos, pinturas para construcción, resto de los insumos, hierro redondo y aceros para la construcción y cemento portland.

Mientras que yeso, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, cales y placas de yeso registraron bajas interanuales.

Encuesta

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período noviembre 2025-enero 2026.

En Obras privadas, el 68,5% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses; el 21% estima que disminuirá y el 10,5% restante se muestra optimista y prevé que aumentará.

En tanto, en Obras públicas, el 59,8% de las empresas estima el nivel de actividad no cambiará durante el período consultado; el 24,7% cree que disminuirá y el 15,5% restante prevé que aumentará.

La industria sigue sin repuntar

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 2,9% en octubre respecto a igual mes de 2024.

Lo mismo ocurre si se tiene en cuenta contra septiembre, al disminuir 0,8% mensual.

Sin embargo, en el acumulado enero-octubre subió 3,1% respecto a igual período del año anterior.

Con esta caída, marca la tendencia consolidada en el séptimo mes del año que posiciona al sector en terreno negativo: -0,8%, -4,3%, -0,5% y -2,9 para julio, agosto, septiembre y octubre respectivamente.