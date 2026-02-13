La Conferencia de Seguridad de Múnich analiza las tensiones en Europa

La 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) comenzó hoy en un contexto de crecientes tensiones transatlánticas y un panorama geopolítico cada vez más volátil.

MUNICH, ALEMANIA (Xinhua/NA).- Mientras legisladores de todo el mundo se reunían en la metrópoli alemana para debatir la seguridad regional y global y el orden internacional, los aranceles punitivos de Estados Unidos sobre sus principales socios comerciales siguen vigentes, persisten las disputas sobre los acuerdos de defensa europeos y las renovadas fricciones por Groenlandia agravan la tensión dentro de la alianza transatlántica.

En su discurso inaugural, el presidente de la MSC, Wolfgang Ischinger, afirmó que la conferencia se celebra en un momento de “creciente inseguridad”, con más conflictos y crisis simultáneos que en cualquier otro momento en los más de 60 años de historia del evento.

“La relación transatlántica, en particular, se encuentra en un punto de inflexión”, afirmó Ischinger, calificándola de “desafío sin precedentes” y cuestionando si Estados Unidos aún considera a los aliados europeos como socios.

El informe anual de la conferencia, titulado “Bajo Destrucción”, advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones internacionales y afirmó que la “recalibración” de la política exterior estadounidense desencadenó dinámicas cuyas consecuencias plenas apenas comienzan a vislumbrarse.

Se espera que el evento de tres días de este año reúna a unos 60 jefes de Estado y de gobierno, junto con un centenar de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa.

Los temas clave incluyen el futuro de la relación transatlántica, el multilateralismo, el orden global y los conflictos y crisis regionales.

