La CONADU se movilizará el miércoles 11 de febrero

Con la participación de 33 gremios −25 de manera presencial en la sede central de la Federación−, el primer Plenario del año de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU resolvió, como principios rectores, exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el urgente restablecimiento de la Paritaria para la recomposición salarial, e impulsar un Plan de Lucha contundente −en unidad con los actores universitarios− que retome lo consultado a fin de año respecto del no inicio del ciclo lectivo.

“Evaluamos la situación de la docencia universitaria, que a esta altura ya es insostenible. Con mayoría de docentes que cobran 250 mil pesos hace ya un año, sin ningún aumento. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización, que marque un mensaje en unidad de todo el sistema universitario contra este gobierno nacional que es enemigo declarado de la universidad pública. Exigimos el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, lograda y reafirmada en el Congreso con movilizaciones de toda la comunidad universitaria y del pueblo argentino que defiende a la universidad pública. Y, especialmente, exigimos el llamamiento inmediato a paritarias, el ámbito institucional en el que se debe dar la recomposición salarial que tanto necesita la docencia de las universidades”, señaló la Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier.

Respecto al plan de lucha, por unanimidad el Plenario de CONADU definió llevar como propuesta al Frente Sindical las siguientes medidas:

Participar del paro y la movilización del miércoles 11 de febrero en rechazo a la Reforma Laboral. Realizar consultas y/o asambleas en los sindicatos de base para impulsar jornadas de paro durante la semana del 16 de marzo, y evaluar la continuidad de medidas a lo largo del cuatrimestre. Organizar una carpa itinerante en articulación con otros actores sociales. Y avanzar en la construcción de una marcha nacional federal en defensa de la Universidad Pública.

En exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento y en demanda de la convocatoria inmediata de paritarias.

Durante el análisis de la coyuntura, los y las secretarias generales expresaron también una fuerte preocupación por la dificultad de acceso a una cobertura de salud digna por parte de nuestros compañeros y compañeras de las universidades.

El Plenario sesionó en homenaje al compañero Roberto “Beto” Pianelli, una pérdida irreparable para la política y el sindicalismo nacional. Asimismo, se declaró 2026 como el año de conmemoración del 50 aniversario del golpe cívico-militar genocida, y se repudió el pedido gubernamental de desafuero de 10 dirigentes gremiales del Hospital Garrahan y la presencia estadounidense en Tierra del Fuego.

Finalmente, se solidarizó con la comunidad docente de la Universidad Nacional de Formosa, quienes están sufriendo persecución por parte de las autoridades universitarias.

Estuvieron presentes por los gremios de ADULP, ADIUC, ADOI – UNVIME, SIDUNSJ, COAD, ADUM, CODIUNNE, ADIUNGS, FEDUBA, ADUFOR, AFUDI, ADUNA, ADUNOBA, SIDUNCU, AGDU – Entre Ríos, ADIUNQ, SUDHur, SIDIU, ADUNSE, AGD Río Cuarto, ADIUNPAZ, ADAI, ADEIUNAJ, ADUNCE, SIDIUNCAUS, ADUC, ADUNIPE, SIDIUNLAR, SIDIUNT, ADUNM, ADUNSADA, ADUNTREF y ADIUNMa.